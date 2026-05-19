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Drame au Maldives
Les corps de deux plongeurs italiens ont été repêchés

Les corps de deux plongeurs italiens portés disparus depuis le 14 mai ont été retrouvés mardi aux Maldives. Trois autres victimes, dont un secouriste maldivien, ont également péri dans cette tragédie sous-marine.
Publié: 12:42 heures
Les corps de deux plongeurs italiens portés disparus depuis le 14 mai ont été retrouvés mardi aux Maldives.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Une vaste opération internationale a permis de remonter à la surface mardi les corps de deux Italiens décédés lors d'une plongée sous-marine aux Maldives, a annoncé un porte-parole du gouvernement à l'AFP.

Ils faisaient partie des cinq ressortissants italiens qui ne sont pas revenus jeudi d'une sortie de plongée dans une grotte, située sur l'atoll de Vaavu, au sud de la capitale Malé, a précisé le porte-parole, Mohamed Hussain Shareef.

«Les deux corps remontés à la surface depuis une grotte située à 60 mètres de profondeur seront transférés à Malé», a déclaré Mohamed Hussain Shareef à l'AFP. Deux derniers corps doivent encore être récupérés dans la même grotte, a-t-il précisé, ajoutant que cette opération était planifiée pour mercredi. Le corps de l'un des cinq plongeurs décédés avait été retrouvé jeudi, le jour de l'accident.

L'Italie a lancé une vaste opération de recherche et de récupération après la mort samedi d'un plongeur secouriste, qui avait obligé les autorités locales à suspendre temporairement les recherches. Les autorités maldiviennes n'ont pas encore révélé l'identité des victimes italiennes. L'Australie et le Royaume-Uni ont également apporté leur soutien à cette opération. Les quatre corps ont été localisés lundi, soit quatre jours après leur noyade.

Une mère et sa fille parmi les victimes

Les cinq victimes italiennes de cet accident de plongée, le plus grave jamais survenu dans cette destination touristique de l'océan Indien, sont une professeure en biologie marine, sa fille, et deux jeunes chercheurs, selon l'université de Gênes, où ils étudiaient ou travaillaient tous les quatre. La cinquième victime est leur instructeur de plongée.

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Les Maldives, pays composé de 1192 minuscules îles coralliennes dispersées sur quelque 800 kilomètres dans l'Océan Indien, sont une destination de vacances de luxe prisée des plongeurs. Les accidents liés à la plongée et aux sports nautiques y sont relativement rares, même si plusieurs incidents mortels ont été signalés ces dernières années. 



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