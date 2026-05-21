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La scène de la «gifle» virale expliquée
Des tensions explosives au sein du couple présidentiel Macron dévoilées

La scène virale assenée par Brigitte à Emmanuel Macron serait due à une dispute de couple, selon Florian Tardif. Dans son livre publié le 13 mai, le journaliste raconte les tensions que traverse le couple présidentiel, et le rôle politique clé de la Première dame.
Publié: 14:15 heures
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Dernière mise à jour: 14:24 heures
Selon le journaliste Florian Tardif, Emmanuel et Brigitte Macron s'étaient entendus sur un seul quinquennat présidentiel.
Photo: IMAGO/ABACAPRESS
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Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Emmanuel Macron aurait eu une relation «platonique» avec Golshifteh Farahani. Invité dans l'émission «Forum» ce mercredi, le journaliste Florian Tardif est revenu sur les révélations de son livre paru le 13 mai sur le couple Macron, qui déchaîne les passions de la presse française. Et les Français se l'arrachent: «Un couple (presque) parfait» finit en tête des ventes de la catégorie des livres politiques sur Amazon. 

L'objectif du journaliste de «Paris Match»? Démontrer que le récit de l'Elysée est souvent lissé, «parfois fabriqué». A commencer par la fameuse «gifle» infligée par Brigitte à Emmanuel Macron. Le journaliste contredit la version officielle de l'Elysée, en affirmant que cette scène devenue virale est le résultat d'une dispute de couple. Et plus précisément de la «relation platonique» du président avec la célèbre actrice iranienne, Golshifteh Farahani. Une rumeur – non confirmée à ce jour – qui a délié les langues ces derniers jours sur les réseaux sociaux.

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Selon Florian Tardif, Brigitte Macron aurait découvert des SMS compromettants. Une version démentie entre-temps par l'armada de communicants de l'Elysée: ils ont assuré que la Première dame ne fouillait «jamais» dans le portable de son mari. 

Influente, mais lassée

Autre élément croustillant: Brigitte Macron en aurait marre d'être Première dame. Selon Florian Tardif, le couple s'était entendu sur un quinquennat présidentiel. Alors, lorsqu'Emmanuel Macron a une nouvelle fois été élu en 2022, sa femme n'a pas exulté. Elle pensait déjà à la nouvelle série de sacrifices sur sa vie privée, marqués par des attaques sur sa supposée transidentité, qu'elle n'était pas prête à prendre. 

Il explique aussi à quel point Brigitte Macron est un pilier politique pour son mari. Elle exercerait une véritable influence sur le président français, l'ayant par exemple convaincu d'abandonner une série de référendums impopulaires prévus pour 2024. Un statut qui serait bien établi: selon Florian Tardif, il arrive à des ministres de la solliciter pour réussir à obtenir les faveurs du président. 

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