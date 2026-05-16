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Rixe mortelle près de Lyon
Un mineur de 17 ans mis en examen pour «meurtre»

Deux jeunes de 17 et 18 ans ont été mis en examen à la suite d’une violente altercation ayant causé la mort d’un homme il y a moins d’une semaine près de Lyon. Une jeune femme avait également été prise en charge dans un état critique.
Publié: 13:56 heures
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L'homme décédé lors de la rixe a été percuté par une voiture.
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

Un mineur de 17 ans a été mis en examen pour meurtre et un jeune majeur pour violences aggravées après une rixe dans laquelle un homme est décédé il y a un peu moins d'une semaine près de Lyon, percuté par une voiture, a annoncé le parquet.

Les deux hommes faisaient partie d'un groupe de cinq personnes placées en garde à vue peu après la bagarre, survenue vers 04H30 dimanche, sur un parking de supermarché à Chassieu (Rhône) après «un différend verbal» entre des jeunes, selon une source policière.

Dans l'altercation, un conducteur avait projeté son véhicule sur «deux piétons», avait précisé cette source. Outre la victime décédée, une jeune femme avait été prise en charge avec un pronostic vital engagé, avait ajouté une source proche du dossier, sans pouvoir préciser l'âge des victimes.

Les deux suspects sont âgés de 17 et 18 ans

Selon la presse locale, le jeune homme tué avait 18 ans et était gardien dans un club de football de la banlieue de Lyon. Le suspect de 17 ans, poursuivi également pour «tentative de meurtre, violences aggravées, non-assistance à personne en danger et conduite sans permis», a été placé en détention provisoire, a précisé vendredi à l'AFP le parquet de Lyon dans un communiqué.

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Le deuxième mis en cause, âgé de 18 ans et contre qui le juge d'instruction a retenu, outre les violences aggravées, la «non-assistance à personne en danger» et la «conduite sans permis», a été placé sous contrôle judiciaire, selon la même source.

«Mélange de violences, d'alcool et de consommation de protoxyde d'azote»

Dans un message sur le compte Facebook de la commune et reliant l'événement à la consommation de substances, le maire DVD de Chassieu Stéphane Dante avait dénoncé dimanche «le mélange de violences, d'alcool et de consommation de protoxyde d'azote (qui) conduit trop souvent à des comportements incontrôlables et dramatiques».

«Ce fléau banalise des pratiques dangereuses auprès des plus jeunes et nous ne pouvons plus fermer les yeux», avait-il ajouté. 

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