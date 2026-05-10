Un homme est décédé et une jeune femme grièvement blessée après qu'un conducteur en fuite a percuté deux piétons lors d'une rixe dimanche à Chassieu, près de Lyon. Une enquête pour homicide est en cours.

Un conducteur percute deux piétons durant une altercation près de Lyon et s'enfuit

Un conducteur percute deux piétons durant une altercation près de Lyon et s'enfuit

AFP Agence France-Presse

Un homme est décédé et une jeune femme a été grièvement blessée lors d'une rixe survenue dans la nuit de samedi à dimanche près de Lyon, a-t-on appris de sources concordantes.

Vers 4h30 dimanche, un «différend verbal» a opposé des jeunes sur un parking de supermarché à Chassieu, dans la métropole de Lyon, a indiqué une source policière.

Dans l'altercation, un conducteur a projeté son véhicule sur «deux piétons», a-t-elle précisé. Un homme, dont l'âge n'est pas connu, est décédé. Une jeune femme, également percutée, a été grièvement touchée à plusieurs membres. Polytraumatisée, elle a été hospitalisée, son pronostic vital étant engagé, a précisé une source proche du dossier.

Le conducteur, en fuite, est «activement recherché», selon la police, qui évoque une enquête pour «homicide et tentative d'homicide avec arme par destination» (la voiture).

Une personne morte

«Une bagarre a dégénéré en véritable drame. Un jeune homme a perdu la vie, une jeune femme est grièvement blessée», a indiqué le maire DVD de Chassieu, Stéphane Dante.

Reliant l'événement à la consommation de substances, le maire a dénoncé, dans un message sur le compte Facebook de la commune, «le mélange de violences, d'alcool et de consommation de protoxyde d'azote (qui) conduit trop souvent à des comportements incontrôlables et dramatiques».

«Ce fléau banalise des pratiques dangereuses auprès des plus jeunes et nous ne pouvons plus fermer les yeux», a-t-il ajouté. Peu après les faits, non loin du parking, trois personnes ont été interpellées, a ajouté une source proche.

Interrogé, le parquet n'avait pas répondu dans l'immédiat.