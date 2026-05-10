La police française a découvert quatre corps samedi à Villers-en-Arthies. Un homme est soupçonné d'avoir abattu son ex-compagne ainsi que ses deux enfants avant de retourner l'arme contre lui. Le parquet de Pontoise a ouvert une enquête pour meurtres.

Un homme soupçonné d'avoir tué par balles son ex-compagne et ses deux enfants avant de se suicider

Un homme soupçonné d'avoir tué par balles son ex-compagne et ses deux enfants avant de se suicider

AFP Agence France-Presse

Un homme est soupçonné d'avoir tué par balles son ex-compagne et leurs deux enfants, samedi à Villers-en-Arthies (Val-d'Oise), avant de retourner l'arme contre lui, a appris l'AFP dimanche auprès du parquet de Pontoise, confirmant une information du Parisien.

Une enquête en flagrance des chefs de meurtres précédés ou suivi de meurtres a été ouverte après la découverte des quatre corps, a précisé le parquet. Elle a été confiée à la brigade de recherches de Pontoise et à la section de recherches de Versailles.

C'est le nouveau compagnon de la femme qui a signalé samedi après-midi que cette dernière ne répondait plus à ses appels, alors qu'ils devaient partir en week-end. Selon lui, sa compagne, avec qui il est en couple depuis un peu plus d'un mois, s'était rendue la veille au domicile de son ex-concubin, policier municipal, qui travaillait de nuit, pour garder leurs enfants.

Arrivés sur place, les gendarmes ont remarqué la présence du véhicule de la compagne devant le domicile, dont la porte était verrouillée et les volets baissés. Un impact de balle était également visible. Une fois entrés à l'intérieur, les gendarmes ont trouvé les corps sans vie de la femme, de l'ex-conjoint et de leurs deux enfants, âgés de 9 et 13 ans. Une arme de poing a également été découverte dans le domicile.

Selon les premiers éléments de l'enquête, ce policier municipal des Hauts-de-Seine, âgé d'une quarantaine d'années, aurait conservé son arme de service. Il est suspecté d'être l'auteur des coups de feu mortels et de s'être ensuite donné la mort.

Le parquet précise qu'il «n'existe aucun antécédent judiciaire de violences conjugales entre les ex-époux». Des autopsies seront réalisées, a ajouté le parquet, et les investigations se poursuivent pour confirmer les premiers éléments relevés ainsi que pour déterminer les raisons de ce triple homicide.