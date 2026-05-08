Un troisième cas suspect d'hantavirus a été détecté sur un Britannique à Tristan da Cunha, une île de l'Atlantique Sud. Ce cas est lié au foyer découvert sur le navire MV Hondius.

AFP Agence France-Presse

Un troisième ressortissant britannique a été diagnostiqué avec un cas suspect d'hantavirus lié au foyer détecté sur le bateau de croisière MV Hondius, a annoncé vendredi l'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) dans un communiqué.

Selon l'agence, ce cas suspect a été détecté sur un ressortissant britannique se trouvant à Tristan da Cunha, une des îles du territoire britannique de Sainte-Hélène, dans l'Atlantique Sud, où le Hondius a fait étape fin avril. Ce cas suspect s'ajoute à deux cas confirmés précédemment détectés sur deux citoyens britanniques, a précisé l'agence. L'un est hospitalisé en Afrique du Sud et l'autre aux Pays-Bas.

Deux personnes rentrées au Royaume-Uni mercredi après avoir séjourné sur le bateau, qui ne présentaient pas de symptômes, ont par ailleurs été priées de se confiner, avait indiqué mercredi l'agence.

L'Organisation mondiale de la Santé avait décompté jeudi huit cas au total liés à ce foyer, dont trois confirmés (un décès et deux malades). Parti le 1er avril d'Ushaïa, en Argentine, le Hondius, qui appartient au croisiériste néerlandais Oceanwide Expeditions, fait actuellement route vers Ténérife, aux Canaries, où il est attendu dimanche.

Test négatif pour l'hôtesse

Une hôtesse de l'air de la compagnie KLM , qui présentait de légers symptômes du hantavirus et avait été hospitalisée à Amsterdam, a été testée négative, a annoncé vendredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

«Nous avons reçu une notification» indiquant qu'"elle a été testée négative», a déclaré une porte-parole de l'OMS à l'AFP. L'hôtesse de l'air avait été en contact avec une passagère néerlandaise de 69 ans à bord d'un vol de Johannesburg vers les Pays-Bas, qui était ensuite morte d'une infection à l'hantavirus.