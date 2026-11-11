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Une unité surprenante
Les républicains étouffent la procédure de destitution contre Pete Hegseth

Thomas Massie est complètement isolé chez les républicains: la Chambre des représentants empêche l’ouverture d’une procédure de destitution contre le secrétaire à la Défense Pete Hegseth.
Publié: il y a 8 minutes
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Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a survécu à une tentative de le destituer.
Photo: keystone-sda.ch
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Gabriel Knupfer

Pete Hegseth peut pour l’instant pousser un soupir de soulagement, tout comme son patron, le président américain Donald Trump: la Chambre des représentants américaine a voté mardi contre l’ouverture d’une procédure de destitution («Impeachment») contre le secrétaire américain à la Défense.

Les députés ont voté par 211 voix contre 204 en faveur du renvoi de la motion à la commission judiciaire, plutôt que de la soumettre au débat. Le républicain Thomas Massie, auteur de la motion, s’est retrouvé isolé au sein de son parti.

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Accusé de crimes de guerre

Thomas Massie est considéré comme un opposant virulent à la guerre contre l’Iran et au président américain Donald Trump. Après la défaite des républicains aux élections de mi-mandat, il avait déposé la motion contre Pete Hegseth.

Les accusations contre Pete Hegseth sont graves: il aurait notamment poussé pour la guerre contre l’Iran sans l’accord du Congrès et ordonné des crimes de guerre. La Maison Blanche rejette fermement ces accusations.

Le Pentagone parle de « victoire »

Le porte-parole du Pentagone Sean Parnell a célébré le vote en faveur de Pete Hegseth comme une «victoire totale». Et d’ajouter : «Nous nous réjouissons de mettre fin à cette comédie de procédure de destitution au sein de la commission».

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On ne peut toutefois pas dire si Pete Hegseth est définitivement tiré d’affaire. À partir de janvier, les démocrates disposeront d’une majorité dans les deux chambres du Congrès. Pour qu’une destitution soit prononcée, il faut une majorité des deux tiers au Sénat, et donc l’accord de plusieurs républicains. Comme on vient de le voir, le parti continue de soutenir en bloc le gouvernement Trump.

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