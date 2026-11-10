Même si la procédure de destitution vise Pete Hegseth, elle pourrait aussi mettre Donald Trump et les républicains dans une position particulièrement délicate.

Donald Trump piégé par son propre ministre de la Défense Pete Hegseth

Donald Trump piégé par son propre ministre de la Défense Pete Hegseth

En bref La Chambre des représentants américaine se prononcera mercredi sur une procédure de destitution contre Pete Hegseth

Thomas Massie reproche à Hegseth, dans huit chefs d'accusation, des manquements à ses fonctions et la conduite d'une guerre sans mandat du Congrès

L'ouverture de la procédure est considérée comme probable, mais une destitution au Sénat comme pratiquement exclue

Guido Felder et Léa Perrin

Le chef du Pentagone a affiché sa volonté de rester en fonction et de défendre son bilan face aux accusations portées contre lui. Pete Hegseth a tenu ce mardi une conférence de presse, sa première au Pentagone depuis le mois de mai. Durant cette prise de parole, il a défendu sa politique de guerre en Iran et ses opérations militaires, qu'il a qualifiées de «réussies» et menées «pour les bonnes raisons».

Le républicain n'a pas cillé devant le parterre de journalistes, livrant un discours très direct qu'il a rapidement amorcé en défendant l'opération militaire menée en Iran. «Je le referais demain s'il le fallait. Comme l'a dit Marco Rubio, ce n'était pas nécessairement populaire, mais c'était nécessaire», a asséné le secrétaire à la Défense. «On ne s'excusera pas de protéger les citoyens américains.»

Pete Hegseth n'a pas manqué de critiquer la mesure de destitution à son encontre, la qualifiant de «farce» et de «coup de pub». «En 250 ans de notre république américaine, aucun secrétaire à la Guerre, ou secrétaire à la Défense, n’a jamais fait face à une procédure de destitution pour avoir mené des opérations militaires légitimes. Ce n’est pas à propos de moi. Ce ne sont que des désaccords politiques.»

Un séisme ce mercredi?

Mercredi, la Chambre des représentants américaine pourrait se prononcer sur une procédure de destitution visant le ministre de la Défense Pete Hegseth. En cause notamment: son rôle dans la guerre controversée menée contre l'Iran.

Mais ce vote dépasse largement le seul sort du chef du Pentagone. Il représente aussi un test crucial pour le camp de Donald Trump. Quelle que soit l'issue du scrutin, les républicains risquent de se retrouver dans une impasse politique dont il leur sera difficile de sortir.

Pete Hegseth a pourtant connu une ascension fulgurante. Pendant des années, cet ancien militaire devenu commentateur conservateur a animé une émission du week-end sur Fox News, multipliant les attaques contre le «wokisme» au sein de l'armée. Séduit par son discours musclé, Donald Trump l'a propulsé des plateaux de télévision directement à la tête du Pentagone.

La fronde vient de son propre camp

Près de deux ans plus tard, celui que Donald Trump présente comme son «ministre de la Guerre» se retrouve désormais sous la menace d'une destitution. Que l'opposition réclame son départ n'a rien de surprenant. Mais cette fois, la contestation vient aussi de son propre camp.

C'est en effet le républicain Thomas Massie, élu du Kentucky connu pour ses positions conservatrices et libertariennes, qui a relancé la procédure de destitution. Un vote pourrait avoir lieu dès mercredi.

Dans une résolution comportant huit chefs d'accusation, Thomas Massie reproche au chef du Pentagone de graves manquements à ses fonctions. Trois d'entre eux concernent directement la guerre contre l'Iran, que Pete Hegseth aurait menée sans l'autorisation du Congrès, en violation de la loi américaine encadrant les pouvoirs de guerre du président.

Venezuela, Yémen, Iran...

Les accusations portent également sur la conduite des opérations militaires et le non-respect présumé des règles visant à protéger les civils. Le texte évoque notamment une frappe américaine contre une école primaire de Minab, dans le sud de l'Iran, le 28 février 2026. Celle-ci a fait au moins 156 morts, dont 120 enfants, selon Amnesty International.

Les autres accusations concernent notamment des opérations militaires au Venezuela et au Yémen, des frappes contre des embarcations soupçonnées de transporter de la drogue dans les Caraïbes et le Pacifique, ainsi que des mesures prises à l'encontre du sénateur démocrate Mark Kelly, après ses prises de position sur les ordres militaires illégaux.

Un dilemme pour les républicains

Le vote à la Chambre des représentants place les républicains face à un choix délicat. S'ils soutiennent Pete Hegseth, ils affichent par la même occasion leur fidélité à Donald Trump. Mais ce soutien a un coût politique: ils risquent d'être davantage associés à une guerre impopulaire, qui a pesé sur leur défaite lors des élections de mi-mandat.

A l'inverse, lâcher Pete Hegseth reviendrait à désavouer ouvertement l'administration Trump. Une telle décision constituerait un sérieux revers pour le président américain et remettrait directement en question sa stratégie militaire.

Une mise en accusation reste donc possible, même si son issue demeure incertaine. A la Chambre des représentants, une majorité simple des élus votants suffit pour adopter les articles de destitution. Si les démocrates votent en bloc en faveur de la procédure, quelques voix républicaines pourraient suffire à faire basculer le scrutin.

Mais les dirigeants républicains pourraient également tenter de bloquer ou de renvoyer la résolution en commission, afin d'éviter un vote direct sur la mise en accusation du ministre.

Pete Hegseth peut-il encore éviter la destitution?

En revanche, une destitution définitive paraît beaucoup plus difficile à obtenir. Pour condamner Pete Hegseth, il faudrait réunir une majorité des deux tiers au Sénat, soit 67 voix sur 100 si tous les sénateurs participent au vote. Cela supposerait qu'un nombre important de républicains, 20 minimum, se rallient aux 47 démocrates, un scénario qui semble peu probable à ce stade.

Mais même un acquittement au Sénat ne réglerait pas le problème politique de Donald Trump. Si la procédure débouchait sur un procès parlementaire, elle pourrait exposer au grand jour les divisions du camp républicain et entretenir pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, la controverse autour de la légalité de la guerre menée contre l'Iran. Pour l'heure, Pete Hegseth conserve le soutien total du président américain. Donald Trump a assuré que son ministre avait fait du «très bon travail» et qu'il avait «gagné deux guerres».

Une autre issue pourrait toutefois permettre à la Maison Blanche d'éviter une longue bataille politique: une démission de Pete Hegseth avant que la procédure n'aille plus loin. Son départ pourrait rendre la procédure sans objet. Mais cette hypothèse semble peu probable.