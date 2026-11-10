Le député républicain Thomas Massie veut pousser le ministre de la Défense Pete Hegseth à quitter ses fonctions. A travers huit chefs d'accusation, il lui reproche notamment des opérations militaires illégales en Iran, au Yémen et au Venezuela.

Un dissident républicain veut destituer le ministre de la Guerre – Donald Trump réagit

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En bref Le républicain Thomas Massie dépose à la Chambre des représentants une demande de destitution de Hegseth

Après les pertes des républicains aux élections de mi-mandat, la pression continue d'augmenter sur Pete Hegseth

C'est surtout le rôle de Hegseth dans la guerre contre l'Iran qui est désormais de plus en plus au centre des critiques

Daniel Macher et AFP

Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, doit donner mardi une conférence de presse, un événement rare lors duquel il tentera de se défendre face à la procédure de destitution initiée à son encontre pour sa gestion de la guerre contre l'Iran.

Le très va-t-en-guerre chef du Pentagone se retrouve marginalisé depuis la déroute républicaine le 3 novembre aux élections de mi-mandat, entre le risque que la future majorité démocrate au Congrès n'initie des enquêtes à son encontre et le désaveu exprimé par les électeurs contre une guerre en Iran qu'il a soutenue mordicus.

«Je ne pourrais pas être plus fier de ce que notre président a fait, des décisions qu'il a prises», a-t-il insisté lundi devant des journalistes, dénonçant des attaques provenant de «personnes motivées politiquement».

«Les soldats, les vrais soldats (...) adorent Pete Hegseth», a déclaré lundi soir Donald Trump pour soutenir son ministre, qui a fait selon lui du «très bon travail.»

Il n'en demeure pas moins que le président américain et son vice-président JD Vance ont pointé du doigt l'offensive contre Téhéran comme raison de leur claque électorale.

«Ignoré les lois»

Pete Hegseth aura donc fort à faire mardi pour prouver qu'il bénéficie encore du soutien de sa hiérarchie dans la nouvelle bataille à laquelle il doit faire face: une procédure de destitution initiée lundi par un député républicain anti-Trump, même si celle-ci a peu de chances d'aboutir.

Thomas Massie accuse le ministre d'avoir enfreint la loi en menant la guerre contre l'Iran sans avoir obtenu l'autorisation du Congrès, et ce «au grand préjudice de la cause du droit et de la justice, et au détriment manifeste du peuple des États-Unis d'Amérique»

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Le parlementaire lui reproche aussi d'avoir «ignoré les lois» veillant à la protection des victimes civiles en évoquant le bombardement d'une école primaire en Iran qui a tué 120 enfants dans les premières heures du conflit.

Avec, au total, huit chefs d'accusation, il dénonce aussi d'autres actions de sa part à la tête de la plus puissante armée du monde, comme les «exécutions extrajudiciaires» menées, selon lui, par l'armée américaine à l'encontre de narcotrafiquants dans les Caraïbes et le Pacifique.

Scandales en série

La procédure de mise en accusation – première étape avant une éventuelle destitution devant le Sénat – pourrait bien être adoptée à la Chambre des représentants. Car si les Républicains y disposent encore d'une majorité, absences et ruptures de banc pourraient rendre un vote favorable possible.

Si cet «impeachment» est approuvé à la Chambre, la procédure de destitution passe ensuite au Sénat. Mais elle risque là de bloquer : la majorité des deux tiers, nécessaire à une destitution effective, semble aujourd'hui difficile à atteindre.

Car si cette procédure a été lancée par un républicain, les appels à faire rendre des comptes à Pete Hegseth viennent principalement du camp démocrate.

Fuite d'informations ultra-sensibles, projet de diffusion d'une exécution en direct... L'opposition, qui prendra le contrôle du Congrès en janvier, accuse cet ex-présentateur de Fox News propulsé à la tête du Pentagone en 2025 d'être derrière une série de scandales.