L'exécution par peloton d'exécution de Nidal Hasan, auteur d'une tuerie ayant tué 13 personnes à Fort Hood en 2009, sera diffusée en direct le 3 décembre, a confirmé le Pentagone.

Les Etats-Unis veulent diffuser en direct une mise à mort par peloton d'exécution

Les Etats-Unis veulent diffuser en direct une mise à mort par peloton d'exécution

AFP Agence France-Presse

La mise à mort par peloton d'exécution de l'auteur d'une tuerie qui avait fait 13 morts sur une base militaire au Texas en 2009 sera diffusée en direct, a annoncé jeudi un responsable du ministère américain de la Défense.

L'exécution de Nidal Hasan, un Américain musulman d'origine palestinienne qui avait ouvert le feu le 5 novembre 2009 dans un centre médical de l'immense base de Fort Hood, sera «diffusée en direct», a dit à l'AFP ce responsable sous le couvert de l'anonymat. Des «détails suivront», a-t-il ajouté.

«Correct», affirme Hegseth

Auparavant, dans une vidéo diffusée jeudi sur X par des comptes officiels affiliés au Pentagone, le ministre de la Défense Pete Hegseth avait de son côté assuré que cette exécution serait publique.

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Nidal Hasan «sera fusillé par des soldats, comme il se doit, et nous veillerons à ce que le public puisse y assister, à ce que ce soit public», a affirmé le chef du Pentagone dans cette vidéo tournée mercredi.

«Les gens doivent comprendre que ce genre d'actes entraîne de graves conséquences», a déclaré Pete Hegseth à l'influenceur d'extrême-droite Jack Posobiec, à bord du porte-avions USS Abraham Lincoln.

Pour empêcher une guerre

Psychiatre militaire, Nidal Hasan avait ouvert le feu à Fort Hood pour empêcher les soldats de participer à une guerre qu'il jugeait «illégale» en Afghanistan et en Irak. Considéré comme un loup solitaire du groupe jihadiste Al-Qaïda, il avait tué 13 personnes, dont 12 soldats, et fait des dizaines de blessés.

Touché à la colonne vertébrale durant la fusillade, il est depuis handicapé et se déplace en fauteuil roulant. Il a été condamné à mort en 2013.

Une première depuis 1945

Le chef du Pentagone a souligné qu'il s'agira de la première exécution militaire par peloton d'exécution depuis la Seconde Guerre mondiale, avec la mise à mort d'Eddie Slovik, exécuté pour désertion en 1945. «J'apprécie notre mentalité pendant la Seconde Guerre mondiale, qui consistait à gagner, à comprendre que lorsque l'ennemi vous attaque, vous devez tenir bon», a ajouté le ministre.

Dans une autre vidéo, Jack Posobiec a demandé à Pete Hegseth si Nidal Hasan avait formulé une dernière volonté. «Je m'en fiche», a-t-il répondu. «On verra le 3 décembre», jour où le condamné doit être exécuté.

La dernière exécution militaire aux Etats-Unis a eu lieu en 1961, lorsque John Bennett a été pendu pour viol et tentative de meurtre.

Six exécutions publiques dans le monde

Selon l'organisation de défense des droits humains Amnesty International, au moins 17 exécutions publiques auraient été menées en 2025 à travers le monde: six en Afghanistan et 11 en Iran.

Le Death Penalty Information Center indique que 135 soldats ont été exécutés par l'armée américaine depuis 1916.

Le Pentagone a annoncé en début de semaine que le président américain Donald Trump avait approuvé l'exécution de Hasan pour avoir perpétré l'attaque inspirée par Al-Qaïda.