DE
FR

Des tests sur des migrants?
Un «rayon thermique», la nouvelle arme qui fait polémique aux Etats-Unis

Les Etats-Unis envisagent de tester un «rayon thermique» à la frontière avec le Mexique. Présentée comme non létale, cette arme destinée à disperser les foules suscite déjà de nombreuses questions sur ses risques et son usage.
Publié: il y a 4 minutes
1/5
Pete Hegseth a signé un mémo qui autorise le ministère américain de la Sécurité intérieure à effectuer des tests avec une arme controversée.
Photo: Imago
20398918 AuthorPlaceholder.png
Wiebke Köhne

La sécurité des frontières et le contrôle de l’immigration figurent parmi les priorités de Donald Trump. L’administration américaine s’apprête désormais à tester une arme controversée en vue d’une éventuelle utilisation à la frontière avec le Mexique: l’Active Denial System (ADS), plus couramment surnommé «rayon thermique».

Selon CNN, une note autorisant ces essais a déjà été signée par le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth. Le dispositif doit être mis à disposition pour une première période de sept mois. Le document ne détaille toutefois ni les modalités des tests ni l’usage précis qui pourrait ensuite en être fait.

D’après plusieurs responsables actuels et anciens des douanes et de la protection des frontières américaines, l’utilisation de cette arme pour disperser des groupes de personnes à la frontière américano-mexicaine a déjà fait l’objet de discussions en interne.

Comment fonctionne cette arme?

Cette arme non létale à haute énergie projette un faisceau concentré d’ondes millimétriques invisibles, d’une fréquence de 95 gigahertz. Selon l’armée américaine, sa portée peut atteindre environ 800 mètres. Le système est piloté depuis un poste de contrôle et généralement équipé de caméras, notamment infrarouges pour une utilisation de nuit.

Le principe repose sur des ondes électromagnétiques, également utilisées sous une autre forme dans les fours à micro-ondes. Ceux-ci fonctionnent toutefois à une fréquence bien plus basse, d’environ 2,45 gigahertz.

Quel effet sur la peau?

Les ondes émises par l’ADS ne pénètrent la peau que sur environ 0,4 millimètre et ne provoquent généralement pas de lésions cellulaires. Elles produisent en revanche une intense sensation de brûlure à la surface de l'épiderme, comparable à celle ressentie lorsqu’on ouvre un four très chaud. L’objectif est de provoquer un réflexe immédiat de fuite chez les personnes visées.

Cette sensation disparaît en principe rapidement une fois la personne sortie du faisceau. Certains militaires ont néanmoins rapporté des picotements persistants pendant 10 à 15 minutes après l'exposition. L’«International Business Times» mentionne également deux cas documentés de brûlures au deuxième degré. L’un d’eux remonte à 2007, lorsqu’un membre de l’armée de l’air américaine avait été exposé trop longtemps au faisceau lors d’un exercice.

Une brûlure au deuxième degré touche l’épiderme ainsi qu’une partie plus profonde de la peau. Elle se manifeste généralement par des rougeurs douloureuses et l’apparition de cloques.

Quelles sont les préoccupations?

L’utilisation de l’ADS est loin de faire l’unanimité. Les Etats-Unis avaient déployé brièvement ce type d’arme en Afghanistan il y a près de vingt ans, avant d’y renoncer. En 2018, l’idée de permettre aux agents chargés de la frontière de l’utiliser contre des migrants avait également été écartée par la secrétaire à la Sécurité intérieure de l’époque, Kirstjen Nielsen.

Interrogé par CNN, un ancien responsable des douanes et de la protection des frontières américaines s’interroge sur l’utilité d’un tel dispositif à la frontière mexicaine. Il souligne notamment les questions juridiques qui se poseraient si une personne visée se trouvait encore sur le territoire mexicain.

Mais les principales inquiétudes concernent surtout les conséquences directes ou indirectes de son utilisation. «Même si elle permet de repousser les gens vers le fleuve, il ne faut pas qu’ils finissent par s’y jeter et se noyer», avertit-il.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Inter Milan v Club Bruges KV - UEFA Champions League 2026/2027
Présenté par
Canal+.png
UEFA Champions League
Paris SG-Barcelone mardi, Sommer mercredi
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
Articles les plus lus
    Articles les plus lus