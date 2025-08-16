Trump face à Poutine: les 5 leçons d'un sommet lunaire

Donald Trump et Vladimir Poutine se sont séparés vendredi 15 août sans accord ni calendrier pour une prochaine rencontre. Rien sur l'Ukraine. Rien sur la reprise de la coopération économique entre leurs deux pays. Lunaire.

1/5 Cette poignée de mains à Anchorage permet à Vladimir Poutine de redevenir un interlocuteur des Etats-Unis. Photo: keystone-sda.ch

Richard Werly Journaliste Blick

Donald Trump n’a pas fait plier Vladimir Poutine. Il n’y aura pas, à court terme, de cessez-le-feu en Ukraine. Rien, en tout cas, ne le laisse penser après le sommet lunaire de trois heures en Alaska, entre le président des Etats-Unis et Vladimir Poutine. Pourquoi lunaire? Parce que rien ne s’est passé comme prévu. Ces 5 leçons le prouvent.

Leçon N° 1: Trump n’a pas dompté Poutine

Le président des Etats-Unis repart bredouille du sommet qu’il voulait avec Vladimir Poutine, organisé dans une base militaire en Alaska, sur le territoire de son pays. En langage clair: c’est un échec diplomatique pour Trump, puisque le président russe n’a rien cédé. Attention toutefois: le locataire de la Maison-Blanche n’a pas abandonné l’Ukraine ou lâché ses alliés européens, avec lesquels il va échanger au téléphone dès ce samedi. Il n’a pas obtenu le cessez-le-feu qu’il espérait, mais le pire (pour l’Ukraine) a été évité: les sanctions américaines en place demeurent, et les livraisons d’armes payées par les Européens vont se poursuivre.

Leçon N° 2: La guerre continue

Donald Trump l’a de nouveau déploré. Les combats vont se poursuivre en Ukraine. Va-t-on vers des négociations ultérieures, au niveau des délégations? Impossible à dire compte tenu du manque d’informations. Pour l’heure, «there is no deal until there is a deal» a expliqué le président américain. Traduction: «Pas d’accord tant que nous ne sommes pas d’accord.» Les deux hommes ont indiqué qu’ils allaient poursuivre leur dialogue. Vladimir Poutine a, pour sa part, regretté les interférences européennes, sans en dire plus.

Leçon N° 3: L’économie attendra

L’obsession de Trump est connue: reprendre des relations économiques les plus normales possibles avec la Russie. La présence dans sa délégation du patron du Trésor, Scott Bessent, et du négociateur commercial Howard Lutnick, n’a donc servi à rien. Idem côté russe, puisque le ministre des Finances, le patron du fonds souverain russe et la patronne de la banque centrale avaient fait le déplacement à Anchorage. Poutine a juste salué la volonté de Trump de défendre l’économie de son pays. Les coopérations nouvelles attendront.

Leçon N° 4: Poutine sort renforcé

Le président russe est réhabilité aux yeux du monde entier. Il a été reçu par son homologue américain en grande pompe, avec un protocole millimétré. Poutine a aussi vanté l’amitié russo-américaine. Sa force est qu’il n’avait rien à perdre. Pile en ce moment, l’armée russe vient de réussir des percées. Le chef de guerre n’a pas cédé devant l’homme de paix.

Leçon N°5: Les Européens restent dans le jeu

C’est peut-être la meilleure nouvelle de la journée en Alaska. Trump n’a pas pris de décisions publiques qui embarrassent les Européens. Les dirigeants de l’UE et de l’OTAN ne se retrouvent pas devant le fait accompli. Problème: le cessez-le-feu devra bien avoir lieu. Or qui mieux que Trump, aujourd’hui, peut espérer l’obtenir de la Russie?