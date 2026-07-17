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La romance crypto a tourné
Le milliardaire chinois qui a fait gagner des milliards à Trump se retourne contre lui

Justin Sun aurait injecté près de 200 millions de dollars dans les projets cryptos de la famille Trump, contribuant à son enrichissement spectaculaire. Leur romance financière a désormais viré au divorce judiciaire, révèle le «Guardian».
Publié: il y a 21 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 19 minutes
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Donald Trump, ici en février 2026, a offert de beaux cadeaux à un milliardaire chinois qui lui a mis le pied à l'étrier de la crypto.
Photo: KEYSTONE
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Lucie FehlbaumCheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Donald Trump a engrangé au moins 2,2 milliards de dollars en 2025, dont 1,4 milliard grâce à ses activités dans les cryptomonnaies. Une fortune spectaculaire pour un homme qui ne disposait jusqu’alors d’aucune expérience particulière dans ce secteur. Selon le «Guardian», une partie de la réponse porte un nom: Justin Sun.

Né dans le nord-ouest de la Chine, ce milliardaire fantasque s’était notamment fait connaître en achetant plus de 6 millions de dollars une œuvre constituée d’une banane scotchée au mur, avant de la manger. Mais à Washington, il est surtout considéré comme l’un des principaux artisans de l’enrichissement crypto de la famille Trump.

Enrichir le trust de la famille Trump

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Justin Sun aurait investi près de 200 millions de dollars dans ses différents projets numériques. Son intervention a notamment sauvé World Liberty Financial, une société créée autour de Donald Trump et de ses fils, qui peinait initialement à convaincre les investisseurs.

Peu après l’élection du républicain, Justin Sun a acheté pour 75 millions de dollars de jetons $WLFI. Cette arrivée a offert au projet la caution d’un poids lourd du secteur et permis de relancer les ventes, qui ont ensuite atteint 550 millions. Or 75% des revenus tirés de ces jetons devaient revenir au trust familial de Donald Trump.

Succès du memecoin $TRUMP

Le milliardaire chinois a également investi plus de 100 millions dans le memecoin $TRUMP. Ces achats lui ont valu un dîner privé avec le président dans son club de golf et une montre Trump en or estimée à 100’000 dollars.

La générosité de Justin Sun a toutefois intrigué. Au moment de ses premiers investissements, ses jetons $WLFI ne pouvaient pas être revendus. La famille Trump aurait, elle, retiré environ 400 millions de dollars de l’opération.

Poursuite contre Justin Sun suspendue

Le milliardaire chinois était à l'époque poursuivi par le gendarme étasunien des marchés. La SEC l’accusait notamment d’avoir organisé des centaines de milliers de transactions artificielles afin de gonfler l’activité autour de sa cryptomonnaie TRX et d’avoir dissimulé des paiements à des célébrités chargées d’en faire la promotion.

Quelques mois après son investissement chez Trump, la procédure a été suspendue. Les accusations ont ensuite été abandonnées. Les deux camps nient fermement tout lien entre les millions versés et cette évolution judiciaire. Des élus démocrates ont néanmoins demandé des explications sur le calendrier de ces décisions.

Traité comme un distributeur automatique

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L’idylle a fini par tourner au divorce. Justin Sun accuse désormais World Liberty Financial d’avoir gelé illégalement une partie de ses avoirs et de l’avoir traité comme un «distributeur automatique». La société liée au président étasunien lui reproche de son côté d’avoir tenté de faire chuter la valeur de ses jetons et de l’avoir diffamée. Les deux procédures sont toujours pendantes.

Justin Sun assure pourtant demeurer fidèle au président. De son côté, Donald Trump s'est exprimé jeudi, notamment au sujet de la Chine, ou plutôt des «autorités communistes chinoises», qu'il accuse de piratage électoral au sujet de l'élection de Joe Biden en 2020. De quoi justifier, avec quatre mois d'avance, une potentielle future défaite de son parti aux élections de mi-mandat, le 3 novembre prochain.

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