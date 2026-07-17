Trump martèle ses accusations de fraude à trois mois des élections

Donald Trump a dénoncé jeudi des «vulnérabilités choquantes» dans le système électoral américain, pointant notamment la Chine du doigt dans une allocution extraordinaire où il a laissé planer son intention de contester les résultats des élections cruciales de mi-mandat en novembre.

Dans un discours d'un peu plus de 25 minutes, le président américain s'est notamment attaqué aux «bureaucrates véreux», martelant ses accusations – jamais prouvées – que l'élection présidentielle de 2020 avait été pervertie par une fraude massive au profit de Joe Biden. «Nous ne pouvons plus jamais assister à une nouvelle élection volée», a-t-il lancé.

Le républicain n'a jamais apporté de preuve sur l'existence d'irrégularités à grande échelle et d'innombrables experts, instituts indépendants et décisions de justice ont conclu à l'absence de fraude ayant pu influer sur les résultats. Mais pour Donald Trump, des documents – qu'il a annoncé jeudi soir déclassifier – «montrent que, sur plusieurs années, à partir de l'élection de 2020, la Chine a mené ce qui apparaît comme la plus grosse opération de piratage de données électorales de l'Histoire, aboutissant à l'acquisition illicite par la Chine de 220 millions de fichiers d'électeurs américains», a-t-il ajouté.

Ces fichiers sont pourtant largement accessibles publiquement. Et même s'ils avaient été téléchargés de manière illégale, cela «n'aurait en aucune manière compromis» les résultats de l'élection, a souligné Stephen Richer, du cercle de réflexion conservateur Cato Institute.

Rick Hasen, expert en droit électoral à l'université de Californie à Los Angeles, a estimé que les déclarations du président jeudi soir ressassent «les mêmes vieilles affirmations infondées et étonnamment faibles de vulnérabilité des élections américaines». Donald Trump «n'a même pas tenté de démontrer qu'un seul faux électeur a voté lors de l'élection de 2020, ou qu'une seule machine électorale ait été truquée», a-t-il souligné sur son blog.

Source: AFP