Le dictateur de Corée du Nord a passé deux jours dans une station touristique à la frontière chinoise. Selon des rumeurs, il pourrait entrer en Chine et y rencontrer Donald Trump, en marge de la rencontre jeudi avec Xi Jinping et Vladimir Poutine.

Kim Jong Un en vacances à la montagne... avant d'aller voir Trump en Chine?

Kim Jong Un en vacances à la montagne... avant d'aller voir Trump en Chine?

AFP Agence France-Presse

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a fait une sortie au ski selon des photos de l'agence d'État KCNA publiées mardi, près de la frontière avec la Chine où des rumeurs l'envoient pour un possible sommet avec Donald Trump cette semaine.

Sur ces clichés, on peut voir M. Kim assis avec une cigarette à la main et des lunettes de soleil. Son épouse Ri Sol Ju se tient derrière lui. Les médias officiels nord-coréens ont expliqué que le leader avait séjourné sur ce site touristique de Samjiyon dimanche et lundi, accompagné de sa famille et de responsables du parti au pouvoir.

Un étape avant la Chine?

Sur une autre photo apparaît sa fille Ju Ae, en train de dévaler une piste dans un manteau blanc, sans casque. Samjiyon se situe près de la frontière avec la Chine. Des rumeurs suggèrent que Kim Jong Un pourrait se rendre dans ce pays pour y rencontrer le président américain Donald Trump en marge du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), organisé à Shenzhen.

Donald Trump lui-même a dit devant des journalistes qu'il «pourrait aussi rencontrer Kim Jong Un» à cette occasion. Même si, selon lui, une éventuelle venue du dirigeant nord-coréen «dépend du président Xi», son homologue chinois.

Les deux hommes se sont déjà réunis trois fois au cours du premier mandat de Donald Trump. Néanmoins, les experts doutent que ce voyage à quelques encablures de la Chine traduise une quelconque volonté de Kim Jong Un de continuer la route jusqu'à Shenzhen.

Le rapport de KCNA ne faisait aucunement mention des États-Unis, et ne précisait pas si Kim Jong Un se trouvait encore dans la région mardi.