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Accusations du piratage de Binance
La Corée du Nord promet de riposter plus fortement à l'hostilité américaine

La Corée du Nord menace une riposte accrue face à la «politique hostile immuable» des Etats-Unis, a déclaré Kim Yo Jong mercredi, après des accusations de piratage de 6,3 milliards de dollars portées par le FBI.
Publié: il y a 7 minutes
La soeur de Kim Jong Un, Kim Yo Jong, a de nouveau attaqué Washington mercredi.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La Corée du Nord avertit les Etats-Unis qu'elle apportera une réponse plus ferme à ce que l'influente soeur du dirigeant Kim Jong Un a qualifié de «politique hostile immuable» de Washington, a rapporté mercredi l'agence de presse officielle KCNA. «Dans la réalité actuelle, où de nouveaux records sont établis dans la mise en oeuvre de la politique hostile des États-Unis à l'égard de la RPDC (la Corée du Nord, ndlr), il est naturel que de nouveaux records soient également établis dans notre contre-offensive de riposte», a déclaré Mme Kim, citée par KCNA.

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Mme Kim avait déjà fustigé mardi les affirmations du FBI selon lesquelles la Corée du Nord serait derrière le piratage record de 6,3 milliards de dollars sur la plateforme de cryptomonnaies Binance, assurant «s'opposer résolument» aux cyberattaques.

Kim Yo Jong a de nouveau attaqué Washington mercredi. «Nous ne considérons pas l'incident de piratage de Binance comme un cas fortuit et soudain ou comme un stratagème privé isolé, mais comme une extension de la politique hostile immuable de Washington à l'égard de la RPDC», a-t-elle déclaré. «Il est clair que la tentative malveillante des États-Unis de tirer un profit politique et stratégique en exploitant cette affaire a des conséquences politiques».

Tir de missiles

Le FBI a affirmé samedi qu'un groupe de pirates informatiques affilié à la Corée du Nord, appelé TraderTraitor, était à l'origine du piratage, mais dans un communiqué publié mardi, Kim Yo Jong a rejeté cette version comme une «grave provocation politique».

La Corée du Nord a procédé lundi à un tir d'essai de missiles de croisière stratégiques équipés d'une nouvelle ogive à sous-munitions, selon KCNA. La Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire, a récemment testé une panoplie d'armes, dont des drones d'attaque, un nouveau système de torpilles guidées de précision et un missile hypersonique de portée intermédiaire.

Dans sa nouvelle déclaration publiée mercredi, Kim Yo Jong a laissé entendre que Pyongyang voyait peu d'intérêt à reprendre la voie diplomatique. «Il est clair, pour nous, que nous n'avons aucune raison de nous asseoir face à des personnes aussi peu fiables et hostiles, qui refusent d'abandonner leur politique de confrontation tout en parlant de dialogue», a-t-elle déclaré.

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