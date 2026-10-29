DE
FR

Multiplication des incidents
La Corée du Nord tire une dizaine de missiles en mer du Japon

La Corée du Nord a tiré dix missiles balistiques vers la mer du Japon jeudi à 12h30, selon l'armée sud-coréenne. Ce lancement survient après une proposition de pourparlers militaires de Séoul à Pyongyang.
Publié: il y a 14 minutes
La garde côtière du Japon a exhorté les navires à faire preuve de «vigilance».
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La Corée du Nord a tiré une dizaine de missiles balistiques à courte portée en direction de la mer du Japon, a annoncé jeudi l'état-major sud-coréen, moins d'une semaine après que Séoul a proposé à Pyongyang des pourparlers militaires à la frontière.

L'état-major interarmées sud-coréen (JCS) a déclaré que ses forces armées «avaient détecté vers 12h30 une dizaine de missiles balistiques à courte portée tirés depuis la région de Wonsan, en Corée du Nord, en direction de la mer de l'Est», en référence à cette étendue d'eau également connue sous le nom de mer du Japon. La garde côtière du Japon a exhorté les navires à faire preuve de «vigilance». Ce nouvel essai intervient dans un contexte de multiplication des incidents liés à la Corée du Nord.

En septembre, trois soldats sud-coréens ont été blessés par l'explosion de deux mines nord-coréennes dans la zone démilitarisée (DMZ), posées, selon Séoul, de son côté de la frontière, ce que Pyongyang a catégoriquement nié. Une enquête conjointe menée par Séoul et l'ONU au début octobre a conclu que la Corée du Nord avait posé ces mines il y a plus d'un an.

Torpille assistée par IA

Séoul, qui a accusé Pyongyang d'une «violation manifeste de l'accord d'armistice» de 1953, a proposé la semaine dernière à son voisin des pourparlers militaires sur le tracé de la ligne de démarcation entre les deux pays, située au centre de la DMZ.

La Corée du Nord avait auparavant annoncé le déploiement de nouvelles «unités de tir» le long de la frontière et la reprise des émissions de propagande sonore par haut-parleurs vers le Sud, interrompues depuis plus d'un an. La Corée du Nord a par ailleurs annoncé avoir effectué un essai d'un «nouveau type» de torpille de précision qui utilise l'intelligence artificielle (IA) dans ses systèmes de guidage et de détection de cible.

Quelques jours plus tôt, les forces armées nord-coréennes avaient testé deux types de missiles de croisière stratégiques lancés depuis des sous-marins, selon l'agence officielle KCNA. Et début octobre, Pyongyang a aussi annoncé avoir testé avec succès un missile hypersonique de portée intermédiaire utilisant l'IA pour pouvoir modifier sa trajectoire à basse altitude.

À l'approche du sommet de l'APEC (Coopération économique de l'Asie-Pacifique) à Shenzhen à la mi- novembre, les tractations pour une possible rencontre entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, sont par ailleurs relancées, même si les analystes restent sceptiques. Corée du Nord et Corée du Sud restent techniquement en guerre, leur conflit de 1950-1953 s'étant achevé par un armistice et non par un traité de paix.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
Articles les plus lus
    Articles les plus lus