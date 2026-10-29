La Corée du Nord a tiré dix missiles balistiques vers la mer du Japon jeudi à 12h30, selon l'armée sud-coréenne. Ce lancement survient après une proposition de pourparlers militaires de Séoul à Pyongyang.

La Corée du Nord tire une dizaine de missiles en mer du Japon

La Corée du Nord tire une dizaine de missiles en mer du Japon

AFP Agence France-Presse

La Corée du Nord a tiré une dizaine de missiles balistiques à courte portée en direction de la mer du Japon, a annoncé jeudi l'état-major sud-coréen, moins d'une semaine après que Séoul a proposé à Pyongyang des pourparlers militaires à la frontière.

L'état-major interarmées sud-coréen (JCS) a déclaré que ses forces armées «avaient détecté vers 12h30 une dizaine de missiles balistiques à courte portée tirés depuis la région de Wonsan, en Corée du Nord, en direction de la mer de l'Est», en référence à cette étendue d'eau également connue sous le nom de mer du Japon. La garde côtière du Japon a exhorté les navires à faire preuve de «vigilance». Ce nouvel essai intervient dans un contexte de multiplication des incidents liés à la Corée du Nord.

En septembre, trois soldats sud-coréens ont été blessés par l'explosion de deux mines nord-coréennes dans la zone démilitarisée (DMZ), posées, selon Séoul, de son côté de la frontière, ce que Pyongyang a catégoriquement nié. Une enquête conjointe menée par Séoul et l'ONU au début octobre a conclu que la Corée du Nord avait posé ces mines il y a plus d'un an.

Torpille assistée par IA

Séoul, qui a accusé Pyongyang d'une «violation manifeste de l'accord d'armistice» de 1953, a proposé la semaine dernière à son voisin des pourparlers militaires sur le tracé de la ligne de démarcation entre les deux pays, située au centre de la DMZ.

La Corée du Nord avait auparavant annoncé le déploiement de nouvelles «unités de tir» le long de la frontière et la reprise des émissions de propagande sonore par haut-parleurs vers le Sud, interrompues depuis plus d'un an. La Corée du Nord a par ailleurs annoncé avoir effectué un essai d'un «nouveau type» de torpille de précision qui utilise l'intelligence artificielle (IA) dans ses systèmes de guidage et de détection de cible.

Quelques jours plus tôt, les forces armées nord-coréennes avaient testé deux types de missiles de croisière stratégiques lancés depuis des sous-marins, selon l'agence officielle KCNA. Et début octobre, Pyongyang a aussi annoncé avoir testé avec succès un missile hypersonique de portée intermédiaire utilisant l'IA pour pouvoir modifier sa trajectoire à basse altitude.

À l'approche du sommet de l'APEC (Coopération économique de l'Asie-Pacifique) à Shenzhen à la mi- novembre, les tractations pour une possible rencontre entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, sont par ailleurs relancées, même si les analystes restent sceptiques. Corée du Nord et Corée du Sud restent techniquement en guerre, leur conflit de 1950-1953 s'étant achevé par un armistice et non par un traité de paix.