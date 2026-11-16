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Après Xi Jinping et Poutine
Donald Trump pourrait rencontrer Kim Jong Un lors de son déplacement en Asie

Donald Trump a dit lundi qu’il pourrait rencontrer Kim Jong Un lors de son déplacement en Asie, où il doit aussi voir Xi Jinping et Vladimir Poutine en marge d’un sommet de l’Asean à Manille.Donald Trump a annoncé lundi qu'il pourrait rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un en Chine, juste avant de s'envoler pour l'Asie où il s'entretiendra également avec ses homologues russe Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping.
Publié: il y a 8 minutes
Donald Trump pourrait rencontrer Kim Jong lors de son déplacement en Asie, où il doit aussi voir Xi Jinping et Vladimir Poutine.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

«Nous serons avec le président Xi (...) nous rencontrerons aussi le président Poutine et nous pourrions aussi rencontrer Kim Jong Un», a-t-il déclaré aux journalistes depuis la Maison Blanche.

Comme on lui demandait où pourrait avoir lieu cette rencontre surprise avec le dirigeant nord-coréen, le président américain a déclaré qu'il «pourrait venir» en Chine, mais que «ça dépend du président Xi».

Sommet à Manille

Donald Trump se rend à Manille, où il assistera dans un premier temps à un sommet des nations du Sud-Est asiatique (ASEAN) avant de se rendre à Shenzhen, en Chine, pour celui de l'Apec, qui réunit les 21 pays de l'Asie-Pacifique.

En marge de cette rencontre, il doit rencontrer les présidents chinois et russe pour un sommet trilatéral inédit. Selon la Maison Blanche, la rencontre entre les trois dirigeants doit permettre d'aborder la prolifération nucléaire ainsi que la guerre au Moyen-Orient déclenchée en février par des bombardements israélo-américains contre l'Iran.

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