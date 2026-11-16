«Nous serons avec le président Xi (...) nous rencontrerons aussi le président Poutine et nous pourrions aussi rencontrer Kim Jong Un», a-t-il déclaré aux journalistes depuis la Maison Blanche.
Comme on lui demandait où pourrait avoir lieu cette rencontre surprise avec le dirigeant nord-coréen, le président américain a déclaré qu'il «pourrait venir» en Chine, mais que «ça dépend du président Xi».
Sommet à Manille
Donald Trump se rend à Manille, où il assistera dans un premier temps à un sommet des nations du Sud-Est asiatique (ASEAN) avant de se rendre à Shenzhen, en Chine, pour celui de l'Apec, qui réunit les 21 pays de l'Asie-Pacifique.
En marge de cette rencontre, il doit rencontrer les présidents chinois et russe pour un sommet trilatéral inédit. Selon la Maison Blanche, la rencontre entre les trois dirigeants doit permettre d'aborder la prolifération nucléaire ainsi que la guerre au Moyen-Orient déclenchée en février par des bombardements israélo-américains contre l'Iran.