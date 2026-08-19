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Une opération anticorruption
Zelensky limoge une haute responsable de la présidence

Une vaste opération anticorruption a conduit au limogeage d’Iryna Moudra, adjointe au chef de cabinet de la présidence ukrainienne. Le président Zelensky a pris la décision après la perquisition du domicile d’un député.
Publié: il y a 39 minutes
Une vaste opération anticorruption a conduit au limogeage d’Iryna Moudra, adjointe au chef de cabinet de la présidence ukrainienne
Photo: KEYSTONE
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AFP Agence France-Presse

Volodymyr Zelensky a limogé mercredi une haute responsable de la présidence ukrainienne, Iryna Moudra, après l'annonce par les instances anticorruption du pays d'une opération visant des membres du bureau du président et un député ukrainien.

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Cette opération intervient au lendemain de vives critiques de l'ex-ministre de la Défense Mykhaïlo Fedorov, limogé en juillet, qui a dénoncé la corruption en Ukraine et appelé à organiser des élections présidentielles. Le décret de Zelensky limogeant Iryna Moudra, qui occupait le poste d'adjointe au chef de cabinet, a été publié mercredi sur le site de la présidence.

Dans la matinée, l'agence anticorruption ukrainienne (NABU) et le parquet spécialisé dans ces affaires (SAP) avaient annoncé sur Telegram mener une «opération spéciale visant à démanteler une organisation criminelle qui opérait sous la direction d'un député ukrainien en exercice et d'un ancien député, avec la participation de hauts responsables de la présidence ukrainienne et d'autres personnes».

Détournements de fonds massifs

Le député ukrainien Vadym Stolar a indiqué sur Facebook que son domicile a été perquisitionné par les enquêteurs et qu'il «collaborait pleinement avec les représentants» anticorruption. Selon le NABU, les suspects auraient blanchi 150 millions de hryvnias (environ 2,8 millions d'euros) dans le but de payer la caution d'un accusé dans une autre affaire de corruption majeure qui avait secoué l'Ukraine l'année dernière.

Cette affaire concernait des détournements de fonds massifs dans le secteur de l'énergie et avait mené à la démission des ministres de la Justice et de l'Energie et au départ de la présidence du bras droit de Zelensky, Andriï Iermak, considéré comme l'un des hommes les plus influents d'Ukraine.

Selon les enquêteurs, ce vaste système de corruption a été organisé par Timour Minditch, un homme d'affaires considéré comme un proche ami du président Zelensky et qui se trouve en fuite à l'étranger. La corruption est un problème récurrent en Ukraine depuis de nombreuses années et plusieurs scandales majeurs ont éclaté depuis le début de l'invasion russe en 2022, y compris au sein de l'armée.

Jusqu'à présent, les opérations du NABU et du SAP ont rarement abouti à des condamnations en justice. En 2025, Volodymyr Zelensky avait tenté de priver ces deux structures anticorruption de leur indépendance, avant de devoir faire marche arrière face à la levée de boucliers au sein de la société civile et chez les alliés occidentaux de Kiev.

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