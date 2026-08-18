DE
FR

Après un limogeage retentissant
Un ex-ministre influent de Zelensky appelle à des élections en Ukraine

L'ex-ministre ukrainien de la Défense Mikhaïlo Fedorov veut ouvrir la voie à des élections. Celle-ci sont rendues impossibles par la loi martiale en vigueur depuis l'invasion russe en février 2022.
Publié: 22:27 heures
L'ex-ministre ukrainien de la Défense Mikhaïlo Fedorov veut ouvrir la voie à des élections.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le populaire ex-ministre de la Défense Mikhaïlo Fedorov, limogé en juillet par le président Volodymyr Zelensky, a appelé mardi à ouvrir la voie à des élections en Ukraine malgré l'invasion russe, pour «restaurer le processus démocratique».

«La démocratie ne peut pas être retenue en otage par la Russie», a affirmé Mikhaïlo Fedorov dans un discours diffusé mardi sur YouTube, remettant sur la table l'épineuse question de l'organisation d'élections, impossible sous la loi martiale en vigueur depuis le début de l'invasion russe de grande ampleur de l'Ukraine, en février 2022.

«Nous nous battons précisément parce que nous voulons rester un Etat européen libre. (...) Ainsi, nous devons trouver un mécanisme légal, sûr et réaliste qui permettra à l'Ukraine de restaurer un processus démocratique complet même en pleine guerre prolongée», a-t-il déclaré.

«Complexité n'est pas impossibilité»

Il reconnaît la complexité de l'organisation d'un scrutin en temps de guerre, citant notamment la difficulté de garantir le droit de vote des militaires, des électeurs dans les zones proches du front et des millions d'Ukrainiens réfugiés à l'étranger, des arguments déjà avancés par Volodymyr Zelensky pour expliquer l'absence d'élection présidentielle.

A lire aussi
En Russie, le responsable du seul parti antiguerre prend 11 ans de prison
Voix critique de Poutine
En Russie, le responsable du seul parti antiguerre prend 11 ans de prison
L'Ukraine ouvre un nouveau front... et Poutine a de quoi trembler
Analyse
Russes plongés dans le noir?
L'Ukraine ouvre un nouveau front... et Poutine a de quoi trembler

«Mais complexité ne signifie pas impossibilité. L'Ukraine a fait à de nombreuses reprises ce que le monde croyait impossible. Nous pouvons trouver une solution ici aussi», a assuré Mikhaïlo Fedorov. Son éviction mi-juillet décidée par le chef de l'Etat a causé une vague de manifestations en Ukraine qui se sont poursuivies au mois d'août et ont poussé Volodymyr Zelensky à également remplacer le commandant de l'armée, Oleksandre Syrsky, considéré comme le rival de Mikhaïlo Fedorov.

«Les gens ne peuvent pas vivre sans fin dans un Etat dans lequel ils ne comprennent pas pourquoi certaines décisions sont prises», a encore dit l'ancien ministre, qui avait été nommé en janvier à l'âge de 35 ans pour réaliser de grandes réformes dans l'armée ukrainienne. Mikhaïlo Fedorov n'a pas donné d'informations dans son discours sur la suite de sa carrière. Il a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne reviendrait au gouvernement qu'en tant que ministre de la Défense.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Présenté par
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Gorges, lacs, sommets et marmottes
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Présenté par
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Chronique
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Voici les nouvelles variantes de spritz
Présenté par
Voici les nouvelles variantes de spritz
Baies, herbes et exotisme
Voici les nouvelles variantes de spritz
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Articles les plus lus
    Articles les plus lus