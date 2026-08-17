Ce week-end, l'armée ukrainienne a porté un coup qui pourrait changer le cours de la guerre. Des centaines de milliers de soldats russes pourraient bientôt se retrouver plongés dans le noir. Et ce n'est pas la seule chose qui doit inquiéter Moscou.

L'Ukraine ouvre un nouveau front... et Poutine a de quoi trembler

L'Ukraine ouvre un nouveau front... et Poutine a de quoi trembler

Samuel Schumacher

Au 1631e jour de la guerre d'agression lancée par la Russie, l'Ukraine vient de franchir une nouvelle étape. Dans la nuit de vendredi à samedi, des missiles de croisière ukrainiens de fabrication artisanale, baptisés «Flamingo», ont frappé l'usine de fusées de Samara, située à 900 kilomètres au nord-est de la ligne de front.

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L'impact d'une telle opération, immortalisé dans des vidéos spectaculaires, dépasse largement celui d'une simple frappe supplémentaire contre des infrastructures militaires de l'arrière-pays russe. Il pourrait marquer la fin d'un projet beaucoup plus vaste de modernisation de l'armée lancé par Vladimir Poutine – et il risque même de précipiter sous peu ses soldats aveuglément vers leur perte sur le front.

Samara, clé de voûte du projet de Poutine

C'est au centre spatial Progrès, dans la ville russe de Samara, que la Russie assemble ses fusées Soyouz. L'usine est la seule du pays à fabriquer ces lanceurs en série. Or, ces mêmes fusées ont pris une dimension centrale dans les plans du Kremlin au cours des derniers mois.

Plutôt que de transporter principalement des satellites météorologiques et du matériel d'exploration spatiale comme autrefois, les lanceurs Soyouz sortis de Samara mettaient en orbite, depuis mars 2026, les tout nouveaux satellites russes Rassvet.

Ces satellites doivent permettre à la Russie de déployer progressivement un réseau internet satellitaire entièrement indépendant des services occidentaux. Une sorte d'équivalent russe au système Starlink.

Une décision d'Elon Musk en guise de précédent

L'enjeu est crucial pour le haut commandement russe. Aucun drone ne peut toucher sa cible sans des données de géolocalisation ultra-précises et instantanées. Et sans liaison internet par satellite, les troupes d'assaut russes sont contraintes d'avancer à l'aveugle.

Ce constat s'était déjà vérifié l'hiver dernier, lorsqu'Elon Musk avait fait désactiver tous les récepteurs Starlink détournés par la Russie dans les territoires occupés: les soldats de Poutine s'étaient alors soudainement retrouvés dans le noir complet.

Vladimir Poutine est parfaitement conscient de l'importance de disposer de connexions internet stables sur le front. D'ici 2035, il ambitionne d'aligner 924 satellites Rassvet dans l'espace, tous expédiés par les fusées Soyouz dont le site de production vient d'être lourdement endommagé par les frappes ukrainiennes.

Déjà seize satellites en orbite

L'ampleur exacte des dégâts subis par l'usine de Samara reste à déterminer. Mais le simple fait qu'une attaque ukrainienne ait pu être menée à bien contre une cible d'une telle importance montre à quel point la défense antiaérienne moscovite est aux abois.

Les rêves d'internet spatial de Poutine ne se sont pas totalement effondrés pour autant. Seize de ses satellites Rassvet ont déjà été mis en orbite autour de la Terre (bien loin, toutefois, des 10'876 satellites Starlink qui sillonnent le ciel).

Ils offrent quotidiennement une fenêtre d'environ 20 minutes au cours de laquelle les troupes russes peuvent frapper plus facilement des positions en Ukraine. De plus, d'autres fusées Soyouz ont été préparées de sorte à pouvoir placer à tout moment de nouveaux satellites en orbite.

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Le vent semble tourner

Poutine dispose donc d'un modeste matelas de sécurité. Mais avec seulement 16 satellites, ses soldats vont devoir composer avec de pénibles temps de chargement pendant un bon moment. Une situation bien comprise par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'est largement félicité de la frappe à Samara, la qualifiant de succès majeur.

Le constat du président ukrainien est partagé par de nombreux experts militaires à travers le monde. L'ancien général australien Mick Ryan voit ainsi dans l'attaque des missiles Flamingo contre l'usine Soyouz le coup d'envoi d'une «nouvelle phase fascinante» du conflit. Pour lui, le constat est sans appel: l'Ukraine a repris l'initiative stratégique. En clair: le vent tourne en faveur de Kiev.

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Plus de 40'000 Russes tués ou blessés en juillet

Cette tendance semble confirmée par les derniers chiffres du ministère ukrainien de la Défense. Selon ses statistiques, l'armée ukrainienne a tué ou blessé près de 43'000 soldats russes au cours du seul mois de juillet 2026, un record. Même si ce chiffre reste encore en deçà de l'objectif de 50'000 neutralisations mensuelles fixé par Volodymyr Zelensky.

Nul ne sait si Poutine se résoudra à lancer dès cet automne – au lendemain des législatives russes – une nouvelle mobilisation de masse, afin de compenser ces lourdes pertes. Selon les services de renseignement ukrainiens, jusqu'à 500'000 hommes pourraient être appelés sous les drapeaux dès le mois d'octobre. Mais dans leur nouvelle affectation, ces soldats risquent de ne pas pouvoir compter sur une connexion internet stable.