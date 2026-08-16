DE
FR

Kim «fier» de sa relation avec Poutine
Possible nouveau déploiement nord-coréen contre l'Ukraine

Kim Jong Un salue une relation «fière» avec la Russie dans une lettre à Vladimir Poutine, alors que Kiev accuse Pyongyang de prévoir l'envoi de 30'000 à 50'000 soldats pour soutenir Moscou dans la guerre en Ukraine.
Publié: 09:22 heures
|
Dernière mise à jour: 09:23 heures
La Corée du Nord s'est déjà engagée directement aux côtés de la Russie, en lui envoyant des troupes et de l'armement.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s'est dit «fier» de sa relation avec la Russie dans une lettre envoyée au président Vladimir Poutine, a rapporté dimanche l'agence officielle de Pyongyang, au moment où l'Ukraine l'accuse de préparer un nouveau déploiement de soldats pour soutenir Moscou. La Corée du Nord s'est déjà engagée directement aux côtés de la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine, en lui envoyant des troupes et de l'armement.

«Je suis toujours fier de pouvoir envisager un avenir encore meilleur dans les relations bilatérales en menant, avec vous, les liens RDPC (République démocratique populaire de Corée, ndlr)-Russie qui ont perpétué l'histoire de notre lutte commune», s'est enthousiasmé Kim Jong Un, selon un compte-rendu de l'agence d'Etat KCNA.

Le leader nord-coréen a également réaffirmé son soutien à Moscou dans sa guerre contre l'Ukraine, se disant convaincu que son allié prévaudrait sous la «direction sage» de Vladimir Poutine. Ce dernier avait adressé vendredi une lettre à Kim Jong Un à l'occasion du 81e anniversaire de la Libération de la Corée de l'occupation japonaise. Dans ce message, il s'était félicité d'une relation bilatérale à un «haut niveau, sans précédent, de partenariat stratégique global».

A lire aussi
Voici comment Poutine s'attaque à la démocratie suisse
Désinformation russe
Voici comment Poutine s'attaque à la démocratie suisse
Poussé à l'exil par Poutine, un opposant dénonce le chaos au Kremlin
«Une erreur fatale»
Poussé à l'exil par Poutine, il dénonce le chaos au Kremlin

Pyongyang et Moscou se sont considérablement rapprochés depuis le lancement de l'offensive russe contre l'Ukraine en février 2022. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a récemment accusé le Nord de se préparer à envoyer entre 30'000 et 50'000 soldats supplémentaires pour appuyer les forces russes, sans préciser l'origine de ces chiffres ni de potentiel calendrier.

Mardi, il a également affirmé que la Russie avait mené des frappes meurtrières avec des missiles balistiques nord-coréens. Le dirigeant a appelé la Corée du Sud à coopérer avec Kiev, notamment en matière de systèmes de défense antiaérienne. Séoul n'a pas répondu à ce stade.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici les nouvelles variantes de spritz
Présenté par
Voici les nouvelles variantes de spritz
Baies, herbes et exotisme
Voici les nouvelles variantes de spritz
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Articles les plus lus
    Articles les plus lus