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Une vidéo montre la cabine de conduite en feu
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Train de voyageurs frappé:Une vidéo montre la cabine de conduite en feu

Une vitesse pouvant atteindre 500 km/h
Poutine mise sur des drones kamikazes à réaction

La Russie frappe l’Ukraine avec une nouvelle génération de drones kamikazes ultra-rapides. Récemment, un engin à réaction de ce type a touché de plein fouet un train de voyageurs près d'Odessa, tuant sur le coup les deux conducteurs de la locomotive.
Publié: il y a 55 minutes
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Un drone à réaction a percuté un train de voyageurs en Ukraine. (Image d'illustration)
Photo: AP
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Natalie Zumkeller

La Russie mise sur une nouvelle arme mortelle dans la guerre en Ukraine: des drones kamikazes ultramodernes à turboréacteur. Récemment, l'un de ces engins a frappé près d'Odessa en prenant pour cible un train de voyageurs tout à fait ordinaire. Le drone russe Geran-4 a pulvérisé la locomotive.

Sur place, le conducteur et son assistant n'ont eu aucune chance. «L’équipage de la locomotive n’a pas eu le temps de s’arrêter complètement et de se mettre en sécurité», a écrit sur les réseaux sociaux le directeur des chemins de fer ukrainiens, Oleksandr Pertsovskyi. Le président Volodymyr Zelensky s’est également exprimé sur X. Il a qualifié cette attaque contre une cible civile d’«acte terroriste délibéré».

3000 drones par mois

Le Geran-4 est une version améliorée des drones iraniens Shahed. La différence majeure: ces nouveaux modèles à réaction peuvent atteindre une vitesse de 500 km/h. C'est près de quatre fois plus rapide que les anciens drones à hélice. C'est extrêmement dangereux pour les civils et un véritable cauchemar pour la défense aérienne ukrainienne.

Apparemment, la Russie produit désormais ces drones à réaction à grande échelle. Dans les usines de Yelabouga, une ville du sud du pays, les modèles Geran-4 et Geran-5 sortent des chaînes de production. C’est ce que rapporte le portail spécialisé «Militarnyi». Ces nouveaux drones ont une plus grande autonomie de vol, sont plus rapides et transportent des ogives plus lourdes. De plus, ils peuvent être équipés de têtes chercheuses capables de cibler des cibles de manière autonome. La production mensuelle s’élèverait déjà à 3000 unités – et des images satellites montreraient que les usines sont en cours d’agrandissement.

L’Ukraine, quant à elle, recherche désespérément des moyens de défense. Le président Zelensky a qualifié à plusieurs reprises cette question de priorité absolue. Un fabricant ukrainien teste déjà un drone «chasseur d’avions de combat». Mais pour l’instant, ce sont les avions de combat tels que les F-16, les MiG-29 et les Mirage 2000-5 qui restent les plus efficaces. Or, l’Ukraine en dispose encore en nombre bien trop insuffisant pour arrêter la nouvelle armée de drones de Poutine.

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