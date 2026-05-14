Wes Streeting, ministre britannique de la Santé, a annoncé sa démission jeudi. Pressenti rival de Keir Starmer au sein des travaillistes, il critique un manque de vision avant les élections de 2029.

Un potentiel rival de Keir Starmer annonce sa démission

Un potentiel rival de Keir Starmer annonce sa démission

«Vous ne mènerez pas le parti»

AFP Agence France-Presse

Le ministre britannique de la Santé Wes Streeting, pressenti comme concurrent de Keir Starmer à la direction du parti travailliste et à Downing Street, a annoncé jeudi démissionner du gouvernement.

«Il est désormais clair que vous ne mènerez pas le parti travailliste aux prochaines élections législatives», prévues en 2029, et «là où nous avons besoin d'une vision, il y a un vide», a-t-il écrit dans sa lettre de démission adressée au chef du gouvernement.



