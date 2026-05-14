Un potentiel rival de Keir Starmer annonce sa démission

AFP Agence France-Presse
Le ministre britannique de la Santé Wes Streeting, pressenti comme concurrent de Keir Starmer à la direction du parti travailliste et à Downing Street, a annoncé jeudi démissionner du gouvernement.
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«Il est désormais clair que vous ne mènerez pas le parti travailliste aux prochaines élections législatives», prévues en 2029, et «là où nous avons besoin d'une vision, il y a un vide», a-t-il écrit dans sa lettre de démission adressée au chef du gouvernement.
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