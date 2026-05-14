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«Vous ne mènerez pas le parti»
Un potentiel rival de Keir Starmer annonce sa démission

Wes Streeting, ministre britannique de la Santé, a annoncé sa démission jeudi. Pressenti rival de Keir Starmer au sein des travaillistes, il critique un manque de vision avant les élections de 2029.
Publié: 14:24 heures
Wes Streeting, ministre britannique de la Santé, a annoncé sa démission jeudi.
Photo: Anadolu via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Le ministre britannique de la Santé Wes Streeting, pressenti comme concurrent de Keir Starmer à la direction du parti travailliste et à Downing Street, a annoncé jeudi démissionner du gouvernement.

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«Il est désormais clair que vous ne mènerez pas le parti travailliste aux prochaines élections législatives», prévues en 2029, et «là où nous avons besoin d'une vision, il y a un vide», a-t-il écrit dans sa lettre de démission adressée au chef du gouvernement.


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