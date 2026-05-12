Une deuxième politicienne démissionne contre Keir Starmer

La secrétaire d'Etat Jess Phillips a démissionné mardi, devenant la deuxième ministre à quitter le gouvernement de Keir Starmer. Elle dénonce sa direction, alors que 80 députés du Labour demandent la démission du Premier ministre.

AFP Agence France-Presse

La secrétaire d'Etat chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes, Jess Phillips, est devenue le deuxième membre du gouvernement de Keir Starmer à démissionner mardi, par défiance envers le Premier ministre travailliste, selon plusieurs médias britanniques.

«Je ne peux plus continuer à exercer mes fonctions de secrétaire d'Etat sous la direction actuelle», écrit-elle dans une lettre publiée par Sky News et adressée à Keir Starmer, qu'au moins 80 députés du Labour appellent à démissionner.



