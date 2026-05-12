Une secrétaire d'Etat britannique a présenté mardi sa démission pour pousser Keir Starmer à quitter son poste, une première pour un membre du gouvernement, mais le Premier ministre a indiqué «vouloir continuer à gouverner».
«Je vous exhorte à faire ce qu'il faut pour le pays et pour le parti et à établir un calendrier pour une transition ordonnée pour qu'une nouvelle équipe puisse mener les changements que nous avons promis pour le pays», a déclaré la secrétaire d'Etat, Miatta Fahnbulleh dans sa lettre de démission, publiée sur X.
Keir Starmer a cependant indiqué à ses ministres, réunis à Downing Street, qu'il voulait «continuer à gouverner», selon un communiqué du gouvernement. «Le pays attend de nous que nous continuions à gouverner. C'est ce que je fais et ce que nous devons faire en tant que gouvernement», a-t-il déclaré.