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«Le pays attend»
Une secrétaire d'Etat démissionne pour faire pression sur Keir Starmer

Démission fracassante en Grande-Bretagne: la secrétaire d’Etat Miatta Fahnbulleh appelle le Premier ministre Keir Starmer à démissionner, mais ce dernier insiste pour rester au pouvoir. La pression s’accentue sur le chef du gouvernement.
Publié: il y a 14 minutes
La secrétaire d’Etat Miatta Fahnbulleh appelle le Premier ministre Keir Starmer à démissionner.
Photo: IMAGO/Avalon.red
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AFP Agence France-Presse

Une secrétaire d'Etat britannique a présenté mardi sa démission pour pousser Keir Starmer à quitter son poste, une première pour un membre du gouvernement, mais le Premier ministre a indiqué «vouloir continuer à gouverner».

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«Je vous exhorte à faire ce qu'il faut pour le pays et pour le parti et à établir un calendrier pour une transition ordonnée pour qu'une nouvelle équipe puisse mener les changements que nous avons promis pour le pays», a déclaré la secrétaire d'Etat, Miatta Fahnbulleh dans sa lettre de démission, publiée sur X.

Keir Starmer a cependant indiqué à ses ministres, réunis à Downing Street, qu'il voulait «continuer à gouverner», selon un communiqué du gouvernement. «Le pays attend de nous que nous continuions à gouverner. C'est ce que je fais et ce que nous devons faire en tant que gouvernement», a-t-il déclaré.

 

 

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