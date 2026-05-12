Démission fracassante en Grande-Bretagne: la secrétaire d’Etat Miatta Fahnbulleh appelle le Premier ministre Keir Starmer à démissionner, mais ce dernier insiste pour rester au pouvoir. La pression s’accentue sur le chef du gouvernement.

Une secrétaire d'Etat démissionne pour faire pression sur Keir Starmer

Une secrétaire d'Etat démissionne pour faire pression sur Keir Starmer

AFP Agence France-Presse

Une secrétaire d'Etat britannique a présenté mardi sa démission pour pousser Keir Starmer à quitter son poste, une première pour un membre du gouvernement, mais le Premier ministre a indiqué «vouloir continuer à gouverner».

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«Je vous exhorte à faire ce qu'il faut pour le pays et pour le parti et à établir un calendrier pour une transition ordonnée pour qu'une nouvelle équipe puisse mener les changements que nous avons promis pour le pays», a déclaré la secrétaire d'Etat, Miatta Fahnbulleh dans sa lettre de démission, publiée sur X.

Keir Starmer a cependant indiqué à ses ministres, réunis à Downing Street, qu'il voulait «continuer à gouverner», selon un communiqué du gouvernement. «Le pays attend de nous que nous continuions à gouverner. C'est ce que je fais et ce que nous devons faire en tant que gouvernement», a-t-il déclaré.







