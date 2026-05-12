AFP Agence France-Presse
Plus de 100 députés travaillistes britanniques ont signé mardi une lettre de soutien au Premier ministre Keir Starmer, alors que plus de 80 l'ont appelé à démissionner, selon les médias britanniques.
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«Nous avons obtenu la semaine dernière des résultats électoraux extrêmement difficiles. Cela montre que nous devons oeuvrer à regagner la confiance de l'électorat (...) Ce n'est pas le moment d'engager une procédure de contestation de la direction» du parti, estiment ces députés dans leur texte.
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