Plus de 100 députés travaillistes britanniques ont exprimé leur soutien à Keir Starmer dans une lettre mardi, malgré les appels de plus de 80 parlementaires à sa démission après des résultats électoraux difficiles.

Plus de 100 députés signent une lettre de soutien à Keir Starmer

Plus de 100 députés signent une lettre de soutien à Keir Starmer

AFP Agence France-Presse

Plus de 100 députés travaillistes britanniques ont signé mardi une lettre de soutien au Premier ministre Keir Starmer, alors que plus de 80 l'ont appelé à démissionner, selon les médias britanniques.

«Nous avons obtenu la semaine dernière des résultats électoraux extrêmement difficiles. Cela montre que nous devons oeuvrer à regagner la confiance de l'électorat (...) Ce n'est pas le moment d'engager une procédure de contestation de la direction» du parti, estiment ces députés dans leur texte.







