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Chute brutale du titre
Nintendo dégringole de 10% à la Bourse de Tokyo après des résultats et prévisions décevants

Le titre de Nintendo chutait de près de 10% lundi à Tokyo après des résultats annuels décevants. Le groupe prévoit aussi une baisse de son bénéfice net et de ses ventes en 2025-2026.
Publié: il y a 14 minutes
Nintendo chute de près de 10% à Tokyo après des résultats décevants et des prévisions en baisse pour 2025-2026.
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

Le géant japonais du jeu vidéo Nintendo voyait son titre plonger de presque 10% lundi à la Bourse de Tokyo, après avoir fait état vendredi de résultats annuels inférieurs aux attentes, tout en prévoyant une chute de son bénéfice net et de ses ventes sur 2025-2026. Vers 00H20 GMT, l'action Nintendo lâchait 9,46% à 6941 yens, à rebours d'un marché tokyoïte en hausse d'environ 1%.

Le groupe a dévoilé pour l'exercice 2024-2025 achevé fin mars un bénéfice net de 424 milliards de yens (2,3 milliards d'euros) et des ventes record de 2313 milliards de yens (+98,6%), qui ont cependant déçu les attentes du marché. Surtout, Nintendo s'attend à une chute de 27% de son bénéfice net et à des ventes en recul de 11,4% pour l'année fiscale en cours.

Flambée du prix des composants

L'entreprise avait certes pu compter lors de l'exercice écoulé sur le succès surprise du jeu de simulation de vie «Pokémon Pokopia», qui s'est écoulé à plus de 2,2 millions d'exemplaires en seulement quatre jours après sa sortie début mars. Il bénéficie aussi du succès au cinéma du long-métrage d'animation «Super Mario Galaxy, le film», sorti en avril.

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Mais la dynamique de Nintendo reste fragile, notamment en raison de la flambée du prix des composants, qui l'a forcé à relever le prix de sa console Switch 2 lancée en juin 2025. La rentabilité des fabricants de consoles est minée cette année par l'escalade des coûts des puces mémoires, sur fond de demande alimentée par le boom de l'intelligence artificielle (IA).

Cette forte pression sur l'offre est exacerbée par les perturbations liées à la guerre au Moyen-Orient, qui font flamber les coûts d'expédition mondiaux ainsi que le prix de matières premières de base comme les plastiques. «Nintendo est dans une position difficile, car le cycle de vie de la Switch 2 vient de commencer et son public de joueurs occasionnels est particulièrement sensible aux prix», déclarait la semaine dernière à l'AFP Serkan Toto, analyste de Kantan Games.

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