«Attrapez-les tous!»
Pokémon dénonce l’usage de son image dans une vidéo antimigrants

Pokémon se dissocie d’une vidéo du gouvernement américain liant son slogan «Attrapez-les tous» à une campagne anti-migrants. Publié sur X, le clip montre des d'arrestations musclées entrecoupées d'images du générique de la série. La franchise nie toute implication.
Pokémon se dissocie d’une vidéo liant son slogan «Attrapez-les tous» à une campagne anti-migrants. (Image prétexte)
Photo: Shutterstock
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La très populaire franchise Pokémon s'est dissociée vendredi de la récente vidéo du gouvernement américain associant le slogan «Attrapez-les tous» de la marque japonaise à sa campagne d'expulsion des migrants clandestins. La vidéo, publiée en début de semaine sur le compte X du Département de la Sécurité intérieure américain, montre des policiers armés et des douaniers menottant des personnes présentées comme des clandestins, avec, en fond musical, le célèbre générique de la série Pokémon.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Le clip d'une minute est entrecoupé d'images du personnage principal, Sacha, lançant des Pokéballs, objet emblématique de la série utilisé dans la série animée pour attraper et stocker les Pokémons. Vendredi, la société Pokémon a réfuté toute implication d'elle-même ou de ses filiales dans la réalisation ou la publication de cette vidéo.

«Nous n'avons jamais approuvé l'utilisation de la propriété intellectuelle que nous possédons», a déclaré l'entreprise dans un communiqué à l'AFP. Au début du mois, l'administration américaine a lancé une opération de contrôle de l'immigration à Chicago baptisée «Midway blitz», visant les migrants qu'elle qualifie de «criminels qui terrorisent les Américains».

Pokémon a connu un succès mondial après son lancement en 1996, sous forme de jeu vidéo pour la console Game Boy de Nintendo. La franchise est également célèbre pour ses films, séries animées et le jeu mobile «Pokémon Go» qui utilise la réalité augmentée.

