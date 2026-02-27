DE
30 ans de Pokémon
Deux nouveaux jeux de la saga annoncés pour 2027

Deux nouveaux jeux Pokémon, «Pokémon Vents» et «Pokémon Vagues», sortiront en 2027 sur la Switch 2. Ils ont été dévoilés vendredi par la Pokémon Company à l'occasion des 30 ans de la franchise.
«Pokémon Vents» et «Pokémon Vagues» sortiront en 2027.
Deux nouveau jeux de la saga principale de Pokémon sont prévues pour 2027, a annoncé vendredi la Pokémon Company, lors d'une diffusion en direct à l'occasion des 30 ans de la célèbre marque. Prévu sur Switch 2, «Pokémon Vents» et «Pokémon Vagues» permettront aux joueurs de retrouver la célèbre mascotte Pikachu et découvrir de nouvelles créatures dans un univers coloré et tropical, promettant d'explorer les fonds marins.

Codétenue par Nintendo, le studio japonais Game Freak et l'entreprise Creatures, Pokémon Company possède la marque Pokémon qui compte désormais plus d'un millier de petits monstres différents. Nintendo a également annoncé le retour sur Switch des jeux originaux sortis en 1996 au Japon sur Game Boy: «Pokémon rouge feu» et «Pokémon vert feuille».

Console et jeux mobiles

Jeudi, la série accueillera un nouveau jeu dérivé: «Pokémon Pokopia». Savant mélange des très populaires jeux vidéo «Minecraft» et «Animal Crossing», le titre est attendu sur Switch 2, nouvelle console de Nintendo sortie en juin. Né en 1996 sous la forme d'un jeu sur la console portable de Nintendo, Pokémon est rapidement devenu un phénomène mondial.

Déclinés sur de nombreuses consoles et sur mobile, les jeux Pokémon se sont vendus à plus de 500 millions d'exemplaires, selon les chiffres fournis par The Pokémon Company et Nintendo. Inspiré de la tradition estivale japonaise de la chasse aux insectes, le jeu consiste à capturer et à entraîner des «monstres de poche» aux grands yeux, inspirés aussi bien des souris que des dragons, pour les faire combattre.

La franchise s'est depuis étendue à des films, une série animée, et au célèbre jeu mobile en réalité augmentée «Pokémon Go». La marque Pokémon a généré 12 milliards de dollars de revenus tirés de licences en 2024, d'après le cabinet License Global, soit plus que le géant des jeux Mattel.

