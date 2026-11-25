En tant qu'interlocuteur privilégié de Vladimir Poutine, Jared Kushner poursuit sa propre stratégie pour aboutir à une paix en Ukraine. Un portrait du «New York Magazine» lève le voile sur la diplomatie parfois contre-productive du gendre de Donald Trump.

Avec cette proposition de paix, Jared Kushner a radicalisé Vladimir Poutine

Avec cette proposition de paix, Jared Kushner a radicalisé Vladimir Poutine

En bref Jared Kushner est l'un des rares à discuter de la guerre en Ukraine directement avec Vladimir Poutine.

Dans un portrait, le «New York Magasine» dévoile certains détails des efforts diplomatiques fournis par le genre de Donald Trump.

Sa proposition d'une cession de territoires ukrainiens en échange d'une adhésion de Kiev à l'OTAN aurait radicalisé la position du Kremlin.

Marian Nadler

Jared Kushner négocie la paix en Ukraine, entretient des liens avec les personnes les plus puissantes du monde et gère des milliards pour des investisseurs. Pour Donald Trump, il est à la fois un émissaire, un gendre et un confident. Pour ses détracteurs, il est l'incarnation même du conflit d’intérêts. Un nouveau portrait paru dans le «New York Magazine» dévoile certaines coulisses de son œuvre diplomatique sur la question ukrainienne. Et six points ont de quoi surprendre.

1. Une archive familiale, avec un message derrière

La première visite au Kremlin que Jared Kushner a effectuée aux côtés de l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, a pris un tournant surprenant: le président russe Vladimir Poutine leur a en effet montré un dossier tiré de ses archives d'Etat documentant la résistance partisane du grand-père de Jared Kushner durant l'Holocauste.

Ce dernier y a vu un «message subtil» lui rappelant que «la Russie a été l’alliée de l’Amérique contre les nazis». Or, Vladimir Poutine qualifie régulièrement – et sans preuve – ses adversaires ukrainiens de nazis des temps modernes. Ce geste laisse ainsi penser qu'il considère l’Ukraine comme un ennemi commun aux Etats-Unis et à la Russie.

2. Des affaires lucratives en guise d'appât

En septembre de cette année, Jared Kushner et Steve Witkoff ont rencontré Poutine une nouvelle fois au Kremlin. Selon le «Financial Times», il aurait été question d’affaires entre la Russie et les Etats-Unis, notamment d’un projet commun d’extraction pétrolière au large de l’île de Sakhaline, en Extrême-Orient. D'après le «New York Times», la rencontre aurait également porté sur le rachat du géant énergétique russe sous sanction Loukoïl par l'un des groupes du multimilliardaire Todd Boehly, grand donateur d'un certain Donald Trump.

«Il essaie d’appâter Jared et d’autres avec des accords commerciaux», analyse l’experte américaine en sécurité Fiona Hill, qui a travaillé pendant des années pour l'administration du président George W. Bush. Selon elle, la stratégie de Vladimir Poutine consisterait avant tout à «s’adresser à Trump par ses points les plus faibles: sa famille et ses amis, ainsi que son intérêt pour l’argent.»

3. Une posture soi-disant protectrice vis-à-vis de Zelensky

Dans son entretien au «New York Magazine», Jared Kushner affirme vouloir dissuader son beau-père d’attaquer verbalement le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Une déclaration qui a de quoi être remise en question, tant l'habitude ukrainienne de négocier en public ne lui plaît guère, selon le magazine.

4. Une proposition totalement contre-productive

Au cours des négociations, Jared Kushner a évoqué la possibilité que l’Ukraine cède des territoires en échange d’une adhésion à l’OTAN. Le promoteur immobilier a déclaré que les Russes étaient d’accord avec ce principe.

Cette manœuvre s’est retournée contre lui, comme en témoigne le démenti catégorique formulé dans la foulée par le Kremlin. La Russie a même radicalisé sa position, en exigeant que l’OTAN revienne à sa configuration de 1997, lorsque des pays comme la Pologne, la République tchèque, la Hongrie ou encore les Etats baltes n'avaient pas rejoint l'alliance.

5. La promesse d'un avenir radieux

Jared Kushner souhaiterait apparemment rendre les avantages économiques de la paix attrayants aux yeux du président ukrainien. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré au «New York Magazine»: «Le message que je voulais envoyer à Zelensky était: 'Trouvons un moyen pour que – si vous mettez fin à la guerre et que vous obtenez une solide garantie de sécurité pour l’Ukraine – vous puissiez vous attaquer directement à l’économie et la reconstruction du pays.» Selon Jared Kushner, Volodymyr Zelensky devrait chercher à rester dans l'histoire, non seulement comme un défenseur inflexible de l'Ukraine, mais aussi – et surtout – comme celui qui a reconstruit le pays.

6. Une Europe pacifique... et pro-business

Dans le portrait du «New York Magazine», Kushner souligne que le «grand gain» ne serait pas tant un cessez-le-feu en Ukraine, mais «une réorientation des relations entre la Russie et l’Europe, dans laquelle il n’y aurait plus d’agression permanente». Son objectif va donc, selon ses dires, bien au-delà d’une fin de la guerre en Ukraine. Son idéal? «Peut-être existe-t-il un moyen pour que les gens vivent pacifiquement ensemble et fassent des affaires.»