Un séisme de magnitude 6,3 a frappé vendredi soir le nord du Japon, près de Miyagi, sans alerte au tsunami ni dégâts signalés. Les trains shinkansen ont été suspendus par précaution.

Un séisme de magnitude 6,3 a secoué le nord du Japon

Un séisme de magnitude 6,3 a secoué le nord du Japon

AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 6,3 a frappé le nord du Japon vendredi, a indiqué l'agence météorologique du pays, mais aucune alerte au tsunami n'a été émise. La secousse s'est produite à 20H22 (11H22 GMT) dans les eaux du Pacifique, au large de la préfecture septentrionale de Miyagi, selon l'Agence météorologique japonaise (JMA), et aucun dégât n'a été signalé dans l'immédiat.

La secousse survient après un puissant séisme de magnitude 7,7 qui a eu lieu près de cette région en avril, entraînant le déclenchement d'une alerte au tsunami qui a ensuite été levée. La JMA a averti qu'un violent séisme pourrait se produire dans la région, même après la levée d'une alerte spéciale émise à la suite du tremblement de terre d'avril.

La chaîne publique NHK a indiqué vendredi qu'aucune anomalie n'avait été détectée dans les centrales nucléaires de Miyagi et de Fukushima, situées à environ 125 kilomètres de l'épicentre. L'exploitation des trains à grande vitesse shinkansen a été suspendue, a annoncé la société East Japan Railway.

«La ceinture de feu»

Le Japon est l'un des pays sismiquement les plus actifs au monde, étant situé à la jonction de quatre grandes plaques tectoniques, le long de la bordure occidentale de la «ceinture de feu» du Pacifique. Le pays dispose de réglementations strictes en matière de construction, destinées à garantir que les bâtiments puissent résister à de puissants séismes.

Cependant, il reste hanté par le souvenir du gigantesque séisme sous-marin de magnitude 9,0 survenu en 2011, qui a déclenché un tsunami ayant fait environ 18.500 morts et disparus et provoqué une fusion dévastatrice à la centrale nucléaire de Fukushima. Environ 880 tonnes de substances dangereuses demeurent dans la centrale, théâtre de l'un des pires accidents nucléaires de l'histoire.







