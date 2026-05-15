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Aucun dégât signalé
Un séisme de magnitude 6,3 a secoué le nord du Japon

Un séisme de magnitude 6,3 a frappé vendredi soir le nord du Japon, près de Miyagi, sans alerte au tsunami ni dégâts signalés. Les trains shinkansen ont été suspendus par précaution.
Publié: il y a 45 minutes
Le Premier ministre japonais Sanae Takaichi à Tokyo le 20 avril 2026. (Image d'illustration)
Photo: IMAGO/Kyodo News
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AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 6,3 a frappé le nord du Japon vendredi, a indiqué l'agence météorologique du pays, mais aucune alerte au tsunami n'a été émise. La secousse s'est produite à 20H22 (11H22 GMT) dans les eaux du Pacifique, au large de la préfecture septentrionale de Miyagi, selon l'Agence météorologique japonaise (JMA), et aucun dégât n'a été signalé dans l'immédiat.

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La secousse survient après un puissant séisme de magnitude 7,7 qui a eu lieu près de cette région en avril, entraînant le déclenchement d'une alerte au tsunami qui a ensuite été levée. La JMA a averti qu'un violent séisme pourrait se produire dans la région, même après la levée d'une alerte spéciale émise à la suite du tremblement de terre d'avril.

La chaîne publique NHK a indiqué vendredi qu'aucune anomalie n'avait été détectée dans les centrales nucléaires de Miyagi et de Fukushima, situées à environ 125 kilomètres de l'épicentre. L'exploitation des trains à grande vitesse shinkansen a été suspendue, a annoncé la société East Japan Railway.

«La ceinture de feu»

Le Japon est l'un des pays sismiquement les plus actifs au monde, étant situé à la jonction de quatre grandes plaques tectoniques, le long de la bordure occidentale de la «ceinture de feu» du Pacifique. Le pays dispose de réglementations strictes en matière de construction, destinées à garantir que les bâtiments puissent résister à de puissants séismes.

Cependant, il reste hanté par le souvenir du gigantesque séisme sous-marin de magnitude 9,0 survenu en 2011, qui a déclenché un tsunami ayant fait environ 18.500 morts et disparus et provoqué une fusion dévastatrice à la centrale nucléaire de Fukushima. Environ 880 tonnes de substances dangereuses demeurent dans la centrale, théâtre de l'un des pires accidents nucléaires de l'histoire.



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