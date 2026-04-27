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Aucune alerte au tsunami
Un séisme de magnitude 6,1 secoue l'île japonaise d'Hokkaido

Un séisme de magnitude 6,1 a frappé l'île d'Hokkaido, dans le nord du Japon, lundi tôt le matin. Survenu à environ 80 km de profondeur près du sud de l’île, il n'a pas entraîné d'alerte au tsunami, selon les autorités japonaises et américaines.
Publié: il y a 21 minutes
Un séisme a secoué l'île d'Hokkaido, dans le nord du Japon ce lundi 27 avril 2026. Il n'a pas déclenché d'alerte au tsunami.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Un violent séisme de magnitude 6,1 a secoué l'île d'Hokkaido, dans le nord du Japon, tôt lundi matin, ont indiqué des agences américaines et japonaises. Le séisme s'est produit peu avant 05h30 (23h30 en Suisse dimanche) dans le sud d'Hokkaido, à une profondeur d'environ 80 kilomètres, ont indiqué l'Agence météorologique japonaise (JMA) et l'Institut géologique américain (USGS). Aucune alerte au tsunami n'a été émise.

La population est faible dans cette région située à quelque 200 kilomètres à l'est de Sapporo mais «dans les zones qui ont connu de fortes secousses, le danger de chutes de pierres et de glissements de terrain augmente», a indiqué un responsable de la JMA aux journalistes. Quelques heures plus tôt, un tremblement de terre de magnitude 5,0 s'était produit en mer, à plusieurs centaines de kilomètres au sud de Hokkaido.

La «ceinture de feu»

Ce séisme survient moins d'une semaine après que la JMA a mis en garde contre un risque accru de méga-séisme (d'une magnitude de 8,0 ou plus), à la suite du tremblement de terre de magnitude 7,7 survenu lundi dernier au large de la préfecture d'Iwate, au nord du pays. Six personnes ont été blessées lors de ce séisme, qui a ébranlé de grands immeubles à Tokyo, à plusieurs centaines de kilomètres de l'épicentre. 

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Par ailleurs, des vagues de tsunami de 80 centimètres ont frappé un port d'Iwate, tandis que de petites vagues ont également atteint d'autres zones du nord du Japon. Par la suite, la JMA a déclaré que «la probabilité qu'un nouveau séisme majeur se produise est relativement plus élevée qu'en temps normal».

Le Japon, situé à la jonction de quatre grandes plaques tectoniques le long de la bordure occidentale de la «ceinture de feu» du Pacifique, est l'un des pays où le risque sismique est le plus élevé au monde. L'archipel, qui abrite environ 125 millions d'habitants, subit en moyenne quelque 1500 secousses par an, soit 18% des tremblements de terre recensés dans le monde.

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