Un puissant séisme a frappé le nord du Japon ce lundi, faisant au moins six blessés, dont deux grièvement, selon les autorités. Aucun dégât majeur n’a été signalé, mais les responsables mettent en garde contre un possible méga-séisme.

Un séisme de magnitude 7,7 fait trembler le nord du Japon

Un séisme de magnitude 7,7 fait trembler le nord du Japon

AFP Agence France-Presse

Le puissant séisme qui a frappé le nord du Japon lundi a fait au moins six blessés, mais aucun dégât grave n'a été signalé, ont annoncé mardi les autorités nippones, qui ont également mis en garde contre le risque d'un méga-séisme. A 08H00 heure locale (23H00 GMT lundi), le bilan était de six personnes blessées, dont deux grièvement, a indiqué l'Agence de gestion des incendies et des catastrophes (FDMA) dans un communiqué.

Aucun départ de feu ni aucun dégât causé à des infrastructures importantes n'ont été signalés, a-t-elle précisé. Ce séisme s'est produit lundi à 16H53 (07H53 GMT) dans les eaux du Pacifique, au large du nord de la préfecture d'Iwate, selon l'Agence météorologique japonaise (JMA), qui a alors émis une alerte au tsunami craignant des vagues pouvant atteindre trois mètres.

L'agence a relevé une magnitude de 7,7, quand l'institut géologique américain de référence USGS l'a placée à 7,4. Cette alerte a été levée après qu'une vague de 80 centimètres a atteint un port de Kuji, dans la préfecture d'Iwate. D'autres vagues de tsunami de plus faible ampleur ont touché d'autres zones du nord du Japon.

«Soyez vigilants»

La JMA a également publié un «avis spécial» mettant en garde contre un risque accru de méga-séisme, une secousse d'une magnitude égale ou supérieure à 8,0. «La probabilité qu'un nouveau et puissant séisme majeur se produise (...) est considérée comme relativement plus élevée qu'en temps normal», a-t-elle indiqué.

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«Si un séisme majeur devait se produire, il est possible qu'un tsunami massif atteigne le littoral ou que de fortes secousses surviennent», a poursuivi l'agence. Un membre de la JMA avait prévenu plus tôt lundi: «pendant environ une semaine, soyez vigilants face aux répliques. Des répliques susceptibles de provoquer des secousses encore plus fortes peuvent se produire souvent dans les deux ou trois jours qui suivent un séisme majeur».

La secousse de lundi a été si forte qu'elle a ébranlé les immeubles de la capitale Tokyo, située à plus de 500 km de l'épicentre. Les municipalités de la région touchée ont émis des consignes d'évacuation non contraignantes à l'intention de plus de 182.000 habitants, a indiqué la FDMA.

Traumatisme de 2011

Le Japon reste traumatisé par le séisme de magnitude 9,0 de mars 2011, qui avait déclenché un tsunami, à l'origine de quelque 18.500 morts ou disparus. Ce séisme s'était déclenché sur la côte pacifique du Japon, le long de la fosse sous-marine de Nankai, au large du pays.

Le gouvernement estime qu'un séisme dans la fosse de Nankai, suivi d'un tsunami, pourrait tuer jusqu'à 298'000 personnes et causer jusqu'à 2000 milliards de dollars de dégâts. Le Japon se trouve à la jonction de quatre grandes plaques tectoniques, sur la bordure occidentale de la "ceinture de feu" du Pacifique, et figure parmi les pays les plus actifs au monde d'un point de vue sismique.