DE
FR

Un record depuis 1920
La population du Japon a chuté de 2,5% en cinq ans, un record historique

La population japonaise a reculé de 2,5% en cinq ans, selon les derniers résultats du recensement publiés vendredi. Il s’agit de la plus forte baisse jamais enregistrée depuis le début de cette enquête en 1920.
Publié: 06:35 heures
La population du Japon est tombée à 123 millions en 2025.
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La population du Japon a chuté de 2,5% en cinq ans, selon les données du recensement publiées vendredi. Il s'agit d'une baisse record depuis le début de cette enquête démarrée en 1920.

A lire aussi
Le Japon muscle son renseignement sur fond de crise chinoise
Nouvelle loi adoptée
Le Japon muscle son renseignement sur fond de crise chinoise
Le Japon a abattu près de 40 ours par jour cette dernière année
Une hausse alarmante
Le Japon a abattu près de 40 ours par jour cette dernière année

La population de la quatrième économie mondiale est tombée à 123 millions de personnes en 2025, selon un décompte préliminaire de ce recensement réalisé tous les cinq ans dans l'archipel. C'est plus de trois millions de personnes de moins que le précédent en 2020.

La diminution est plus de trois fois supérieure à celle enregistrée entre 2015 et 2020. Ces données «confirment une fois de plus que le déclin démographique de notre pays s'aggrave», a déclaré devant la presse le porte-parole du gouvernement.

1,2 enfant par femme

Selon la Banque mondiale, le Japon possède la population la plus âgée au monde, après Monaco. Et en 2023, son taux de natalité s'était établi à 1,2, bien en deçà des 2,1 enfants nécessaires pour maintenir le niveau de la population. Des données officielles publiées plus tôt cette année ont montré que le nombre de naissances au Japon a diminué pour la dixième année consécutive en 2025, avec un total de 705'809 nouveau-nés.

Si l'immigration est souvent évoquée comme une solution à la contraction démographique, la première ministre conservatrice Sanae Takaichi prône des mesures plus strictes à l'encontre de l'afflux d'étrangers. Ces dernières années, les dirigeants nippons ont tenté, avec un succès limité, d'encourager le mariage et la natalité en augmentant les allocations liées à l'éducation des enfants et en subventionnant les congés parentaux et en lançant même des applications de rencontres.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus