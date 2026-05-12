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Une hausse alarmante
Le Japon a abattu près de 40 ours par jour cette dernière année

Le Japon a abattu un nombre record de 14'601 ours durant l'exercice fiscal achevé en mars 2026, soit près de 40 par jour. Cette hausse alarmante suit une recrudescence d’attaques mortelles, avec 13 décès en 2025.
Publié: il y a 17 minutes
Un ours noir du parc national de Dachigam, au Cachemire sous contrôle indien, le 12 septembre 2020.
Photo: KEYSTONE
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AFP Agence France-Presse

Plus de 14'000 ours ont été abattus au Japon pendant l'exercice fiscal achevé fin mars, un total qui constitue un record historique, selon des données préliminaires publiées par le gouvernement nippon. Les attaques d'ours ont fait 13 morts dans l'archipel l'an dernier, plus du double du précédent record. Et depuis début 2026, une attaque mortelle a déjà été confirmée et deux autres décès ont potentiellement été causés par des ours.

Le nombre de plantigrades capturés puis abattus a presque triplé par rapport à l'année précédente pour atteindre 14'601, soit une moyenne de 40 par jour. Il s'agit d'un record historique dépassant largement le précédent sommet, qui était d'un peu plus de 9000 lors de l'exercice 2023, selon les données du ministère de l'Environnement publiées lundi.

Au cours de l'exercice budgétaire clos le 31 mars, les autorités ont également confirmé plus de 50'000 signalements d'ours à l'échelle nationale, soit plus du double du précédent record établi deux ans plus tôt, montrent ces mêmes données. Certaines régions du nord ont également fait état en avril de plus de quatre fois plus de signalements qu'à la même période l'an dernier, à mesure que les animaux sortent d'hibernation, ont rapporté les médias locaux.

L'an dernier, des ours ont été vus pénétrant dans des habitations, errant près d'écoles et saccageant des supermarchés et des stations thermales presque quotidiennement. Les scientifiques estiment que la population d'ours a fortement augmenté ces dernières années, tandis que le nombre de personnes vivant dans les zones rurales a diminué.

Le nombre d'ours en hausse

Les ours prospèrent notamment grâce à une abondance de nourriture – dont des glands, des cerfs et des sangliers – sous l'influence d'un climat qui se réchauffe, selon les experts. Cette «surpopulation» a contraint les ours à s'éloigner des montagnes – qui couvrent environ 80% du Japon – pour se diriger vers des zones habitées, ajoutent-ils.

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Le nombre d'ours noirs d'Asie a augmenté atteignant 42'000 individus rien que sur l'île principale de Honshu, selon un rapport gouvernemental de 2025 tandis que la population d'ours bruns a doublé en trois décennies au Japon et s'élève aujourd'hui à environ 12'000 individus.


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