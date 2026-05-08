Les autorités japonaises ont confirmé vendredi la première attaque mortelle d'ours de l'année. Une femme de 55 ans est décédée le 21 avril à Iwate, dans le nord du Japon. La police examine par ailleurs deux autres cas possibles.

Au Japon, une attaque d'ours fait la première victime mortelle de l'année et relance l'inquiétude

Au Japon, une attaque d'ours fait la première victime mortelle de l'année et relance l'inquiétude

AFP Agence France-Presse

Les autorités japonaises ont confirmé vendredi la première attaque mortelle d'ours de l'année, des médias rapportant par ailleurs que la police enquête sur deux autres cas possibles. La victime, une femme de 55 ans, est décédée le 21 avril dans le département d'Iwate, dans le nord du Japon, a indiqué un responsable du ministère de l'Environnement.

Des médias ont précisé que la police enquêtait sur deux autres morts potentiellement causées par des ours. Un corps a été découvert dans le même département jeudi et un autre mardi dans une forêt du département de Yamagata.

La police a confirmé à l'AFP les décès des deux personnes, sans en confirmer les causes. L'an passé, 13 personnes – plus du double de l'année précédente et un record depuis le début de la tenue de statistiques – ont été tuées par des ours dans l'archipel, et plus de 200 autres blessées. Les signalements s'étaient multipliés jusque dans les zones habitées, avec des incursions près des écoles et même dans des supermarchés, alimentant l'inquiétude dans les régions rurales du nord.

En novembre dernier, l'armée avait même été déployée dans les deux départements du nord-est pour aider à la capture des plantigrades. Une pénurie de nourriture, notamment de glands, avait poussé certains ours, dont la population est en pleine expansion dans l'archipel, à s'aventurer dans les villes, tandis que la dépopulation des zones rurales a brouillé les frontières entre forêts et zones urbaines, selon les chercheurs.