Hajime Nakae, principal expert japonais dans le traitement des victimes d’attaques d’ours, connaît mieux que quiconque la violence de ces affrontements. Fort de son expérience, il livre plusieurs conseils pour survivre à une rencontre inattendue avec un plantigrade.

Face à un ours, que faire? Les recommandations d’un spécialiste

Face à un ours, que faire? Les recommandations d’un spécialiste

Le Japon enregistre une hausse des attaques d'ours. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Hajime Nakae, principal expert médical japonais dans le traitement des victimes d'attaques d'ours, connaît trop bien les ravages que ces puissants animaux peuvent infliger aux humains... et a quelques conseils pour survivre à une rencontre inopinée avec un plantigrade.

Alors que le Japon a déjà enregistré un nombre record de 13 morts dans des attaques d'ours depuis avril, ce professeur en médecine d'urgence et soins intensifs à l'hôpital universitaire d'Akita (nord) partage avec l'AFP ses recommandations.

Ne pas se retourner

Les recommandations gouvernementales pour les promenades en forêt sont de faire du bruit, d'accrocher une clochette à son sac à dos, et de ne pas randonner seul – surtout à l'aube et au crépuscule.

Mais si vous apercevez un ours, Hajime Nakae conseille de reculer lentement, tout en gardant le regard fixé sur l'animal, de se faire petit et «non menaçant». Quand les gens tournent le dos, «l'ours a tendance à attaquer agressivement, probablement parce qu'il les perçoit comme encore prêts à se défendre», explique-t-il.

«Les ours ont tendance à partir une fois qu'ils sentent que leur adversaire ne résistera pas et qu'ils sont plus forts. Cela peut sembler étrange, mais s'abaisser et ne pas les provoquer est en fait la meilleure défense.»

Protéger son visage

Il faut protéger son visage, ajoute Hajime Nakae, qui a traité des dizaines de victimes d'attaques d'ours au cours de ses 30 années d'expérience sur Honshu, l'île principale du Japon. Honshu abrite environ 42'000 ours noirs asiatiques, tandis que l'île septentrionale de Hokkaido compte quelque 12'000 ours bruns, plus grands, selon les autorités.

«L'une des raisons est que, lorsqu'ils sont surpris, les ours attaquent instinctivement le visage pour empêcher leur adversaire de riposter», souligne-t-il. «Ils semblent avoir conscience que s'ils endommagent les yeux, la victime ne pourra pas se défendre. C'est pourquoi environ 90% des victimes d'attaques d'ours subissent des blessures au visage».

Les profondes entailles qui en résultent – certaines victimes perdent un œil – peuvent s'infecter et provoquer des douleurs durables, prévient-il. Les puissantes mâchoires d'ursidé peuvent broyer les os, et un seul coup de patte peut causer des blessures graves, voire mortelles.

Se recroqueviller

La meilleure position à adopter est donc de s'agenouiller, recroquevillé face contre terre, les jambes repliées sous le torse et les mains jointes derrière la nuque. «Vous pouvez ainsi protéger les artères et veines du cou. Cela aide aussi à protéger la trachée à l'avant», explique M. Nakae. «Quand on se met dans cette position, les ours essaient souvent de vous renverser sur le côté. Ils vous basculent pour atteindre le visage; par conséquence, pour éviter d'être retourné, écartez légèrement les genoux.»

Ne pas bouger

Il faut idéalement demeurer dans cette position jusqu'à ce que l'ours quitte les lieux, ce qui peut prendre plusieurs minutes. «Il y a eu un cas où quelqu'un a vu un ours charger à environ dix mètres, il s'est rapidement couché mais a relevé la tête trop tôt», se souvient Hajime Nakae. «L'ours était juste devant lui, ce qui lui a valu des blessures au visage. Il a bougé trop tôt.»

Garder son calme

Kakeru Matsuhashi, chasseur traditionnel du nord du Japon, affirme de son côté que le plus important est de ne pas paniquer, car cela affole aussi l'ours et peut provoquer une attaque. «Les ours vivant en montagne sont généralement intelligents, donc si vous reculez calmement petit à petit, l'ours se retirera probablement aussi», indique-t-il à l'AFP.

«Les plus dangereux sont ceux qui descendent dans les villages ou les villes. Ces ours sont souvent désorientés; ils ne savent pas où ils sont ni ce qui se passe», ajoute-t-il. «Si vous en croisez un, ne l'approchez jamais. Contactez immédiatement la police ou l'association locale de chasse. Il est crucial de le signaler rapidement».