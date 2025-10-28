Le gouverneur du département d'Akita, au nord du Japon, a sollicité l'intervention de l'armée face à une série d'attaques mortelles d'ours. Kenta Suzuki estime que la vie des citoyens est menacée sans l'aide des Forces d'autodéfense.

Dépassée par les attaques d'ours, une région japonaise en appelle à l'armée

Des attaques d'ours se multiplient dans le département d'Akita (Image d'illustration). Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Un gouverneur du nord du Japon a appelé mardi l'armée à intervenir face à une succession «vraiment effroyable» d'attaques mortelles d'ours dans le pays. Dix personnes ont été tuées par des ours cette année, selon le gouvernement japonais, dépassant le précédent record de six lors de la période avril 2023-mars 2024.

Un responsable chargé de ce dossier au ministère de l'Environnement a confirmé ce chiffre à l'AFP. «Nous sommes désormais dans une situation où la vie de nos citoyens ne peut être protégée sans l'aide des Forces d'autodéfense», a déclaré le gouverneur du département d'Akita, Kenta Suzuki, lors d'une réunion avec le ministre de la Défense à Tokyo.

«Les attaques ciblant le cou et le visage sont extrêmement courantes, entraînant (des blessures) véritablement graves», a-t-il poursuivi, inquiet de constater que les ours n'apparaissent dorénavant plus seulement dans les montagnes mais aussi dans les zones urbaines. Ce n'est «pas normal» que la vie quotidienne des habitants soit perturbée, a ajouté le gouverneur.

Les ours sont affamés

Le nouveau ministre de la Défense, Shinjiro Koizumi, a affirmé que son ministère mettrait "pleinement à profit ses capacités et pouvoirs" pour rétablir la sécurité et la tranquillité, tandis que son homologue à l'Environnement, Hirotaka Ishihara, a parlé de «problème sérieux». Le nombre de 10 morts n'inclut pas les décès les plus récents et qui pourraient aussi être attribués à des ours.

Lundi, une femme a été retrouvée morte près de rizières à Akita. Dans le même temps, un homme et son chien ont été retrouvés sans vie dans le département voisin d'Iwate, selon des médias locaux.

Les deux présentaient des signes d'attaques subies par des ours. Récemment des ours s'en sont aussi pris à des touristes, sont entrés dans des magasins et sont apparus près d'écoles et de parcs, en particulier dans le nord du pays. Affamés en raison d'une pénurie de nourriture, et notamment de glands, attribuée au changement climatique, les ours se rendent de plus en plus dans les villes où la population humaine vieillit et diminue, observent des experts.

Un «problème grave» selon Tokyo

Selon eux, le réchauffement climatique affecte également les habitudes d'hibernation des animaux, qui continuent d'être actifs plus tard dans l'hiver. Le Japon compte deux espèces d'ours: les ours noirs d'Asie et les ours bruns, plus gros, qui vivent sur l'île principale du nord, Hokkaido.

Des milliers d'ours sont abattus chaque année dans l'archipel. Et le Japon a assoupli en septembre les règles sur les armes à feu pour les chasseurs dans les zones urbaines à la suite d'une augmentation des attaques de l'animal. La semaine dernière, le nouveau ministre japonais de l'Environnement, Hirotaka Ishihara, a qualifié les attaques d'ours de «problème grave».

«Nous nous engageons à renforcer davantage diverses mesures, notamment la sécurisation et la formation des chasseurs gouvernementaux et la gestion de la population d'ours», avait-il déclaré lors d'une conférence de presse.