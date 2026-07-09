Une femme de 49 ans a été arrêtée près de Tokyo pour avoir cousu les lèvres de sa colocataire le 29 juin. La victime, âgée de 42 ans, a fui pour demander de l'aide.

Furieuse, une Japonaise coud les lèvres de sa colocataire

Furieuse, une Japonaise coud les lèvres de sa colocataire

AFP Agence France-Presse

Une femme soupçonnée d'avoir cousu les lèvres de sa colocataire a été arrêtée près de Tokyo, a indiqué jeudi la police japonaise. La victime, une femme de 42 ans, s'est échappée de la maison située dans la ville de Koga et s'est précipitée dans un commerce voisin, où elle a brandi un papier sur lequel était écrit «A l'aide», a déclaré un responsable de la police locale à l'AFP.

La police du département d'Ibaraki, où se trouve Koga, a ensuite arrêté Masae Sakurai, 49 ans, «pour suspicion d'agression», a précisé un porte-parole de la police départementale.

Masae Sakurai vivait avec la victime au moment des faits présumés, le 29 juin, lorsqu'elle a cousu «avec une aiguille et du fil les lèvres» de sa colocataire, a indiqué le porte-parole, ajoutant qu'elle avait été arrêtée lundi.

«Elle m'a cousu les lèvres»

La police enquête sur cette affaire, notamment sur des informations non confirmées selon lesquelles une troisième personne vivait également dans la maison, selon le responsable de la police locale.

«La suspecte s'est mise en colère à la suite d'un différend et m'a cousu les lèvres», aurait déclaré aux policiers la femme blessée, selon la chaîne de télévision publique NHK.



