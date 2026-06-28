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En apparence exemplaire...
Le civisme des supporters japonais cache une réalité moins reluisante

Les supporters japonais impressionnent une nouvelle fois la planète en nettoyant les tribunes après les matches de la Coupe du monde. Un geste salué partout, mais qui raconte une réalité plus complexe qu'il n'y paraît.
Publié: 17:30 heures
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Comme à chaque grand tournoi, les supporters japonais donnent une nouvelle leçon de civisme.
Photo: IMAGO/NurPhoto
Blick Sport

Les tribunes impeccables laissées par les supporters japonais après chaque match de Coupe du monde sont devenues une image emblématique du football international. Munis de sacs-poubelle bleus assortis à leur maillot, ils ramassent les déchets avant de quitter le stade. Un rituel qui suscite l'admiration à chaque grande compétition, mais qui reflète aussi une réalité plus nuancée.

Au Japon, la propreté des espaces publics est une valeur transmise dès l'enfance. Comme le rappelle le magazine So Foot, les élèves sont chargés du nettoyage de leur école, du primaire jusqu'au lycée. «Nettoyer l'espace public est un geste habituel au Japon. C'est une activité bénévole, sans rapport avec les tâches domestiques», explique Atsuko Tamada, professeure de littérature française à l'Université de Chubu.

Un geste qui dépasse la simple propreté

Pour l'universitaire, ce rituel dépasse largement le simple souci de laisser des tribunes propres. «Nettoyer le stade, c'est montrer un Japon propre, meilleur que les autres pays. Cette morale passe par ce geste. C'est une forme de nationalisme», estime-t-elle. Selon elle, cette pratique s'inscrit dans une tradition culturelle qui valorise la discipline, l'ordre et l'efficacité, des valeurs héritées de l'époque des samouraïs et de l'ère Edo.

Cette image d'un Japon exemplaire contraste toutefois avec d'autres réalités sociales. Le pays ne figure qu'à la 118e place de l'indice des inégalités de genre du Forum économique mondial. D'après les données de l'OCDE, les femmes japonaises consacrent en moyenne cinq fois plus de temps que les hommes aux tâches ménagères, contre environ 1,5 fois en Suisse, selon des statistiques de l'OFS portant sur l'année 2024.

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Une étude du Fonds monétaire international souligne également que plus de la moitié des Japonaises occupent un emploi à temps partiel, avec des perspectives de carrière souvent limitées. Des dispositifs fiscaux favorisant les femmes au foyer aux revenus modestes contribuent aussi à maintenir une répartition très traditionnelle des rôles au sein du foyer.

Une campagne qui fait débat

Cette dualité se retrouve jusque dans la campagne «Japan Pride» menée par APA Hôtel, sponsor officiel de la sélection japonaise et distributeur des célèbres sacs-poubelle bleus.

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La publicité met en scène un homme d'affaires en costume saluant respectueusement une hôtesse avant de partir travailler. Une représentation que critique Atsuko Tamada, qui y voit une image idéalisée de l'homme japonais. Si les horaires de travail ont diminué ces dernières années, la participation des hommes aux tâches ménagères reste, selon elle, très limitée.

Certains imaginent d'ailleurs une autre manière de faire évoluer les mentalités: montrer autant les hommes accomplissant les tâches domestiques que les supporters nettoyant les tribunes. Une idée qui a toutefois peu de chances d'être portée par APA Hôtel, réputé pour ses positions conservatrices.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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