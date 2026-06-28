Les supporters japonais impressionnent une nouvelle fois la planète en nettoyant les tribunes après les matches de la Coupe du monde. Un geste salué partout, mais qui raconte une réalité plus complexe qu'il n'y paraît.

Blick Sport

Les tribunes impeccables laissées par les supporters japonais après chaque match de Coupe du monde sont devenues une image emblématique du football international. Munis de sacs-poubelle bleus assortis à leur maillot, ils ramassent les déchets avant de quitter le stade. Un rituel qui suscite l'admiration à chaque grande compétition, mais qui reflète aussi une réalité plus nuancée.

Au Japon, la propreté des espaces publics est une valeur transmise dès l'enfance. Comme le rappelle le magazine So Foot, les élèves sont chargés du nettoyage de leur école, du primaire jusqu'au lycée. «Nettoyer l'espace public est un geste habituel au Japon. C'est une activité bénévole, sans rapport avec les tâches domestiques», explique Atsuko Tamada, professeure de littérature française à l'Université de Chubu.

Un geste qui dépasse la simple propreté

Pour l'universitaire, ce rituel dépasse largement le simple souci de laisser des tribunes propres. «Nettoyer le stade, c'est montrer un Japon propre, meilleur que les autres pays. Cette morale passe par ce geste. C'est une forme de nationalisme», estime-t-elle. Selon elle, cette pratique s'inscrit dans une tradition culturelle qui valorise la discipline, l'ordre et l'efficacité, des valeurs héritées de l'époque des samouraïs et de l'ère Edo.

Cette image d'un Japon exemplaire contraste toutefois avec d'autres réalités sociales. Le pays ne figure qu'à la 118e place de l'indice des inégalités de genre du Forum économique mondial. D'après les données de l'OCDE, les femmes japonaises consacrent en moyenne cinq fois plus de temps que les hommes aux tâches ménagères, contre environ 1,5 fois en Suisse, selon des statistiques de l'OFS portant sur l'année 2024.

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Une étude du Fonds monétaire international souligne également que plus de la moitié des Japonaises occupent un emploi à temps partiel, avec des perspectives de carrière souvent limitées. Des dispositifs fiscaux favorisant les femmes au foyer aux revenus modestes contribuent aussi à maintenir une répartition très traditionnelle des rôles au sein du foyer.

Une campagne qui fait débat

Cette dualité se retrouve jusque dans la campagne «Japan Pride» menée par APA Hôtel, sponsor officiel de la sélection japonaise et distributeur des célèbres sacs-poubelle bleus.

La publicité met en scène un homme d'affaires en costume saluant respectueusement une hôtesse avant de partir travailler. Une représentation que critique Atsuko Tamada, qui y voit une image idéalisée de l'homme japonais. Si les horaires de travail ont diminué ces dernières années, la participation des hommes aux tâches ménagères reste, selon elle, très limitée.

Certains imaginent d'ailleurs une autre manière de faire évoluer les mentalités: montrer autant les hommes accomplissant les tâches domestiques que les supporters nettoyant les tribunes. Une idée qui a toutefois peu de chances d'être portée par APA Hôtel, réputé pour ses positions conservatrices.