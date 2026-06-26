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La Tunisie de pire en pire
Les Pays-Bas premiers, le Japon et la Suède qualifiés

En dominant la Tunisie 3-1, les Pays-Bas ont validé leur première place dans le groupe F. Le Japon décroche la deuxième place après son match nul 1-1 contre la Suède, qui s'assure également une place en 16e de finale.
Publié: 04:01 heures
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Les Pays-Bas ont facilement battu la Tunisie.
Photo: FIFA via Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Cette dernière rencontre de la phase de groupes n'a été qu'une formalité pour les Pays-Bas, largement dominateurs face à une Tunisie qui aura définitivement vécu un tournoi à oublier.

Après deux premières rencontres catastrophiques, les hommes d'Hervé Renard - intronisé à la tête de la sélection après le premier match - n'avaient comme seul enjeu plus que le devoir de faire honneur à leurs couleurs. Après une entame à nouveau compliquée, les Aigles de Carthage ont tenté de réagir... en vain.

Après seulement sept minutes de jeu, les hommes de Ronald Koeman menaient déjà 2-0 grâce à un but contre son camp d'Ellyes Skhiri et la troisième réussite de Brian Brobbey dans ce Mondial. Plein de réalisme, l'attaquant de Sunderland est en pleine confiance avant d'aborder la phase à élimination directe, lui qui est devenu le troisième joueur depuis 1966 à marquer sur ses trois premiers tirs en Coupe du monde.

Le Japon et la Suède aussi qualifiés

Obligée de remporter un duel décisif pour décrocher la deuxième place face au Japon, la Suède s'est contentée du match nul (1-1) dans l'autre rencontre du groupe.

Après une première mi-temps fermée, Daizen Maeda a ouvert le score (56e), laissant entrevoir pour les siens l'espoir de dépasser les Pays-Bas à la différence de buts. Un espoir de courte durée, puisqu'en même temps que les Bataves reprenaient deux longueurs d'avance dans l'autre match, Anthony Elanga égalisait pour la Suède (62e).

En 16e, les Pays-Bas affronteront le Maroc lundi soir à Monterrey (mardi 3h00 en Suisse), alors que le Japon se frottera au Brésil à Houston (lundi 19h00 en Suisse). En l'état actuel des choses, la Suède, qualifiée parmi les huit meilleurs troisièmes, affronterait quant à elle la France mardi.

Les Japonais tenteront d'accomplir ce qu'ils n'ont jamais réalisé dans la compétition: remporter un match de phase éliminatoire, eux qui ont perdu les quatre huitièmes de finale qu'ils ont joués. Troisièmes de l'édition 1994 aux Etats-Unis, les Suédois pourront eux rêver de revivre leur glorieux passé.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1:2
3
4
6
2
Australie
Australie
0:0
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
0:0
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
2:1
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
2
-1
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Croatie
Croatie
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
Playoffs
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