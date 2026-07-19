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Une découverte effrayante en Italie
Le corps d'une Suissesse retrouvé des mois après son décès dans une ferme isolée en Italie

En juin, la police italienne a découvert le corps momifié d'une Suissesse de 65 ans dans une ferme de Troviggiano di Cingoli. La femme était décédée depuis plus de deux mois, sans que sa famille ne prévienne les autorités.
Publié: 19.07.2026 à 22:26 heures
Les carabiniers ont retrouvé le corps de la Suissesse. (Photo d'illustration)
Photo: Getty Images
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Natalie Zumkeller

Une découverte tragique a secoué la petite ville italienne de Troviggiano di Cingoli: mi-juin, les policiers et les pompiers ont mis au jour le corps momifié d’une femme de 65 ans dans une ferme isolée. Selon le journal «Il Resto del Carlino», la femme, originaire de Suisse, gisait dans son lit, habillée et recouverte d’un drap – mais elle était déjà décédée depuis plus de deux mois.

Les autorités ont été alertées de la situation de cette famille après que le service de santé mentale de Jesi, ville située sur la côte est du pays, a signalé le cas de son fils de 43 ans, en situation de handicap. Ce dernier ne s'était pas présenté à ses séances de thérapie depuis plusieurs semaines.

La famille vivant recluse

Au même moment, une voisine a donné l’alerte, car la femme, qui ne quittait jamais le domicile sans être accompagnée de son mari, n’avait plus été vue depuis longtemps. Les services sociaux et la police se sont alors rendus sur place. Interrogé au sujet de son épouse, le mari, âgé de 74 ans, a déclaré qu’elle était sortie faire des courses.

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Les premiers éléments de l'enquête n'ont révélé aucun signe d'acte criminel. Une autopsie doit permettre de déterminer la cause exacte du décès. Le mari et le fils ont été transportés à l’hôpital de Jesi pour y subir des examens.

Comme le rapporte également le journal local, la famille vivait isolée et sans aucune aide des services sociaux. L'ancien serveur et son épouse n'avaient pas de médecin traitant, et leurs contacts avec le monde extérieur étaient minimes. Le fils semblait incapable de comprendre la perte de sa mère, tandis que le mari ne parvenait apparemment pas à faire son deuil. L’enquête se poursuit.

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