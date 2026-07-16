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Des pompes près des tombes
Vienne inaugure un espaces de street workout... au beau milieu d'un cimetière

Plusieurs appareils de fitness ont fait leur apparition au cimetière viennois de Meidling, dans le cadre d'un projet de plus de 35'000 euros. Si la ville y voit une innovation, ses détracteurs rappellent que les cimetières sont avant tout des lieux de recueillement.
Publié: il y a 14 minutes
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Là où l'on pouvait autrefois déposer des fleurs, on trouve désormais des appareils de musculation.
Photo: Keystone
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Gina Grace Zurbrügg

Dans la capitale autrichienne, les cimetières ont toujours été bien plus que de simples lieux de sépulture. On y trouve notamment des boutiques de souvenirs proposant des t-shirts avec des slogans comme «Petit propriétaire terrien» ou encore des stylos à bille portant l’inscription «Dernières paroles».

Le cimetière de Meidling est toutefois allé encore plus loin. Ceux qui viendront se recueillir sur la tombe de leurs grands-parents pourront désormais joindre l’émotion aux tractions: un moment de recueillement accompagné d’un peu d’exercice physique. Des appareils de fitness ont en effet été installés entre les pierres tombales et les plaques commémoratives.

En juin dernier, la ville de Vienne a inauguré en grande pompe cette nouvelle salle de sport en plein cimetière, suscitant de nombreuses critiques. Pour beaucoup de Viennois, cette initiative va trop loin et l’idée de faire de la musculation au milieu des tombes passe mal. Renate Niklas, directrice des cimetières viennois, y voit pourtant une «innovation», comme elle l’a déclaré au journal «Kronen Zeitung».

Un financement qui interpelle

Les dépenses alimentent également les critiques. Plus de 35’000 euros ont été investis dans des équipements de fitness, des bancs, un chemin de promenade et divers autres aménagements. A eux seuls, les trois appareils destinés à la mobilité et à l’équilibre ont coûté 11’110 euros. Les trois bancs ont représenté une dépense d’environ 2000 euros, contre 500 euros pour le chemin de promenade.

Le projet comprend aussi la création de nouveaux espaces boisés dans les cimetières, avec la plantation de 140 arbres, arbustes et plantes, ainsi que l’aménagement de nouvelles sépultures pour urnes funéraires, ce qui a engendré des coûts supplémentaires. Dans un contexte budgétaire tendu, l’initiative divise.

Le conseiller municipal Lorenz Mayer, issu du Parti populaire autrichien, a notamment critiqué le projet: «La municipalité a une fois de plus défendu l’installation d’équipements de fitness dans les cimetières viennois. Pour nous, la position est claire: les cimetières sont des lieux de recueillement, de deuil et de paix. Ils ne doivent pas être progressivement transformés en espaces de loisirs.»

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