Le journaliste mexicain Josué Martinez, spécialisé dans les questions de sécurité, a été assassiné jeudi dans l'Etat de Puebla. Directeur du média Noticias San Martin Texmelucan, il couvrait notamment les faits divers et la criminalité locale.

Un journaliste spécialisé dans la sécurité a été assassiné au Mexique

Un journaliste spécialisé dans la sécurité a été assassiné au Mexique

AFP Agence France-Presse

Un journaliste spécialisé dans les questions de sécurité au Mexique a été assassiné jeudi, a annoncé le gouvernement de l'Etat de Puebla (centre) où il exerçait. Josué Martinez était directeur de «Noticias San Martin Texmelucan» et «assurait la couverture de sujets liés à la sécurité et d'événements à fort impact» dans sa localité, a indiqué l'organisation de défense des journalistes Article 19, qui a exigé que sa mort soit enquêtée en prenant pour «hypothèse prioritaire» son travail journalistique.

Le gouvernement de Puebla a exprimé dans un communiqué sa «condamnation de l'assassinat du journaliste» et a exhorté le parquet de l'Etat à enquêter «afin d'identifier les responsables et le mobile». Selon la presse locale, Josué Martinez a été abattu près de son domicile par deux individus circulant à moto. Il se trouvait au côté de son fils qui a alerté la police.

Josué Martinez, connu sous le surnom de «El Jaguar», était avocat de profession, mais se consacrait au journalisme et était membre d'une association de défense des droits, Cre-Arte. Début juillet, la journaliste Roxana Guzman, directrice d'un média local mexicain, enlevée mi-juin à son domicile, a été retrouvée morte dans le Veracruz (est), l'un des Etats où l'on dénombre le plus de crimes contre des journalistes. Un spécialiste des faits divers, Luis Angel Lopez Valdez, y a été abattu en juin dans un taxi.

C'est le troisième journaliste tué dans le Veracruz en 2026. En janvier, Carlos Castro avait été tué par balles dans un restaurant. Le Mexique est l'un des pays les plus dangereux pour exercer le métier de journaliste, avec plus de 150 professionnels assassinés depuis 1994, selon l'organisation Reporters sans frontières (RSF). En 2025, neuf journalistes y ont été tués, selon l'organisation.