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Désarmé par des passants
Un conducteur renverse plusieurs piétons en Italie, faisant sept blessés

Un automobiliste a percuté plusieurs piétons samedi dans le centre de Modène, en Italie, faisant sept blessés dont quatre graves. Le conducteur, armé d’un couteau selon des témoins, a été interpellé par la police.
Publié: il y a 53 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 39 minutes
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«J'ai entendu des chocs et j'ai vu des personnes se faire renverser. La voiture m'est arrivée dessus et j'ai réussi à me jeter à terre», témoigne un homme sur place.
Photo: keystone-sda.ch

Un conducteur a renversé de nombreux piétons samedi après-midi dans le centre de Modène (nord de l'Italie), faisant sept blessés dont quatre graves, a indiqué le maire de la ville à des médias.

Selon les premiers témoignages, le conducteur d'une trentaine d'années «a visé le trottoir, heurtant aussi un vélo, puis s'est écrasé en percutant de plein fouet une femme, la plus gravement atteinte, avec les jambes écrasées», a indiqué le maire Massimo Mezzetti à l'agence ANSA et aux journaux locaux.

Une arme à la main

La Citroën grise a fini sa course dans la vitrine. «On l'a vu avec une arme à la main mais il n'a réussi à poignarder personne. Il semble qu'il ait tenté de frapper quelqu'un», a poursuivi le maire. Le conducteur a été interpelé par la police et son interrogatoire est en cours; il n'y a pas de décès mais «sept blessés, dont quatre graves», a précisé le maire à la chaîne RaiNews.

Selon un témoin interviewé par ces mêmes chaînes, la voiture est arrivée à grande vitesse dans la rue Emilia Centro, très fréquentée le samedi après-midi, à quelques centaines de mètres du dôme de Modène.

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«J'ai entendu des chocs et j'ai vu des personnes se faire renverser. La voiture m'est arrivée dessus et j'ai réussi à me jeter à terre», a témoigné l'homme, la tête en sang. «Le conducteur avait l'air drogué ou alcoolisé, il n'avait pas l'air dans son état normal. La voiture fumait, j'ai ouvert la portière, et il s'est échappé, on lui a couru derrière à quatre ou cinq. Il a sorti un couteau, qu'on a réussi à faire tomber à terre».

Certains dans un état grave

Le maire a remercié «ces citoyens qui ont eu du courage et un grand sens civique». «Il faut comprendre la nature de cet acte mais c'est un événement dramatique, je suis profondément touché», a souligné le maire de la ville.

«Quelle qu'en soit la nature, c'est un fait extrêmement grave. Si c'était un attentat, ce serait encore plus grave», a conclu le maire, onze ans après les attentats de Nice et Berlin, où des dizaines de personnes avaient été renversées dans des attentats revendiqués par le groupe Etat islamique.

«J'ai téléphoné au ministre de l'Intérieur pour obtenir des précisions sur le grave épisode survenu aujourd'hui à Modène», a indiqué sur la plateforme X le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani. «Je prie pour la santé de tous les blessés. Certains d'entre eux, malheureusement, sont dans un état grave», a-t-il ajouté.

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