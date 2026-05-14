DE
FR

Visite officielle en Italie
La princesse Kate achève sa visite en cuisinant des pâtes

La princesse Kate a conclu jeudi une visite en Italie par un cours de cuisine à Reggio Emilia. Ce déplacement marque son retour sur la scène internationale après sa rémission d'un cancer en janvier 2025.
Publié: 18:03 heures
|
Dernière mise à jour: 18:08 heures
La princesse Kate a réalisé un atelier cuisine dans un gîte rural du nord de l'Italie.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La princesse Kate a clôturé jeudi son séjour de deux jours en Italie par un cours de cuisine au cours duquel elle a appris à préparer des pâtes. Il s'agissait de sa première visite officielle à l'étranger depuis son diagnostic de cancer en 2024.

A lire aussi
«Nos pires craintes se sont réalisées»: la voisine de William et Kate est à bout
Son quotidien a été chamboulé
«Nos craintes se sont réalisées»: la voisine de William et Kate est à bout
La princesse Kate s'attache les cheveux, la toile s'enflamme
Avec vidéo
Buzz capillaire
La princesse Kate s'attache les cheveux, la toile s'enflamme

La princesse de Galles, épouse de l'héritier du trône William, a préparé des «tortelli», une spécialité régionale similaire aux raviolis, dans un gîte rural près de la ville de Reggio Emilia (nord).

Visite d'une école

L'air un peu hésitante, Kate a pétri la pâte, ajouté la farce et découpé les pâtes sous l'oeil attentif d'un chef, Ivan Lampredi, qui l'assistait. «Désolée, je suis très lente», peut-on l'entendre dire à un moment. «Ne vous inquiétez pas», lui dit le chef.

Plus tôt dans la journée, elle avait visité une école maternelle italienne pratiquant un apprentissage axé sur la nature, ainsi qu'un centre destiné à sensibiliser les enfants au recyclage. L'éducation est un thème cher à la princesse de 44 ans, qui a eu trois enfants avec son époux William: George, 12 ans, Charlotte, 11 ans, et Louis, 8 ans.

Première visite depuis son cancer

Elle a créé en 2021 le Centre pour la petite enfance et œuvre à sensibiliser à l'importance des premières années d'un enfant. La dernière visite officielle à l'étranger de Kate remonte à décembre 2022, lorsqu'elle s'était rendue à Boston, aux États-Unis, avec William pour la remise de son prix Earthshot sur l'environnement.

En mars 2024, elle avait révélé être atteinte d'un cancer, dont la nature n'a pas été dévoilée, et pour lequel elle a suivi une chimiothérapie. Depuis l'annonce de sa rémission en janvier 2025, elle est progressivement revenue sur le devant de la scène.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus