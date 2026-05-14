La princesse Kate a conclu jeudi une visite en Italie par un cours de cuisine à Reggio Emilia. Ce déplacement marque son retour sur la scène internationale après sa rémission d'un cancer en janvier 2025.

La princesse Kate achève sa visite en cuisinant des pâtes

La princesse Kate achève sa visite en cuisinant des pâtes

AFP Agence France-Presse

La princesse Kate a clôturé jeudi son séjour de deux jours en Italie par un cours de cuisine au cours duquel elle a appris à préparer des pâtes. Il s'agissait de sa première visite officielle à l'étranger depuis son diagnostic de cancer en 2024.

La princesse de Galles, épouse de l'héritier du trône William, a préparé des «tortelli», une spécialité régionale similaire aux raviolis, dans un gîte rural près de la ville de Reggio Emilia (nord).

Visite d'une école

L'air un peu hésitante, Kate a pétri la pâte, ajouté la farce et découpé les pâtes sous l'oeil attentif d'un chef, Ivan Lampredi, qui l'assistait. «Désolée, je suis très lente», peut-on l'entendre dire à un moment. «Ne vous inquiétez pas», lui dit le chef.

Plus tôt dans la journée, elle avait visité une école maternelle italienne pratiquant un apprentissage axé sur la nature, ainsi qu'un centre destiné à sensibiliser les enfants au recyclage. L'éducation est un thème cher à la princesse de 44 ans, qui a eu trois enfants avec son époux William: George, 12 ans, Charlotte, 11 ans, et Louis, 8 ans.

Première visite depuis son cancer

Elle a créé en 2021 le Centre pour la petite enfance et œuvre à sensibiliser à l'importance des premières années d'un enfant. La dernière visite officielle à l'étranger de Kate remonte à décembre 2022, lorsqu'elle s'était rendue à Boston, aux États-Unis, avec William pour la remise de son prix Earthshot sur l'environnement.

En mars 2024, elle avait révélé être atteinte d'un cancer, dont la nature n'a pas été dévoilée, et pour lequel elle a suivi une chimiothérapie. Depuis l'annonce de sa rémission en janvier 2025, elle est progressivement revenue sur le devant de la scène.