La princesse Kate s'attache les cheveux, la toile s'enflamme

Lors d'une visite dans une usine à Londres, la princesse Kate a enflammé la toile avec un simple tour de passe-passe capillaire. Tandis que ses fans restent pantois devant une telle dextérité, ses détracteurs se demandent: Kate ne porterait-t-elle pas une perruque?

1/4 Lors d'une visite à Londres, la princesse Kate s'est attachée les cheveux avec une dextérité certaine. Photo: X/royallybelle_

Laszlo Schneider

La princesse Kate a mis en avant son penchant pour l'artisanat lors de ses récentes visites à Londres. Dans la capitale britannique, elle a visité plusieurs fabriques locales afin de découvrir comment les artisans britanniques préparent leurs spécialités.

Mais lorsque l'une de ces vidéos sont parties sur internet, ce sont, une fois de plus, ses cheveux qui ont été le sujet dominant. La princesse a surpris la toile par un geste habile: sans élastique ni épingle à cheveux, elle a attaché sa crinière en un simple chignon sur la nuque.

«C'est de la triche!»

Une fan de la famille royale s'est empressé de commenter sur X: «C'est assez impressionnant. J'ai essayé de faire ça avec mes cheveux quand ils étaient assez longs, mais je n'ai jamais réussi». Un autre loue la dextérité de la princesse: «On dirait qu'elle fait ça tout le temps. Et ça n'a pas l'air désordonné!»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Mais d'autres a évoquent des rumeurs selon lesquelles la princesse Kate porterait en réalité une perruque. «C'est de la triche! Ce ne sont pas de vrais cheveux!»

La couleur des cheveux de la princesse a aussi fait parler d'elle récemment, lorsqu'elle a été vue avec des mèches plus claires lors d'une visite à l'église près du château de Balmoral le 24 août. Une chose est sûre: les cheveux de la princesse risquent bien de lui voler la vedette encore longtemps.