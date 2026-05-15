Le président américain Donald Trump est dans une impasse. Malgré le cessez-le-feu conclu avec l'Iran, Téhéran refuse de négocier. Trump semble avoir perdu patience et d'après les médias américains, il pourrait relancer les hostilités dès ce week-end.

Sandra Marschner

La situation semble sans issue. D'un côté, le président américain Donald Trump veut un accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre. De l'autre, Téhéran refuse catégoriquement de limiter son programme nucléaire. De quoi contrarier fortement le locataire de la Maison Blanche. «Ma patience a des limites», a-t-il déclaré lors d'un entretien avec la chaîne Fox News. Trump semble ainsi vouloir accentuer la pression sur son ennemi.

Selon un article du site d'information américain Axios, citant deux responsables américains, Trump voudrait engager une action militaire contre l'Iran pour lui arracher des concessions sur son programme nucléaire. Le président américain avait déjà menacé publiquement et à plusieurs reprises de s'en prendre aux infrastructures iraniennes si les négociations échouaient. Mais dimanche dernier, Téhéran a rejeté une nouvelle fois la proposition américaine. La télévision d'Etat iranienne a qualifié cette proposition de «soumission aux exigences excessives de Trump».

La réaction du président américain ne s'est pas faite attendre. «Le cessez-le-feu avec l'Iran est sous perfusion», a déclaré Trump dans le bureau ovale lundi. D'après Axios, il envisagerait la fin de la trêve et discuterait de plusieurs mesures militaires pour sortir de cette impasse.

Trump réfléchirait à reprendre l'opération Freedom, destinée à assurer le convoyage des navires dans le détroit d'Ormuz, et à bombarder 25% des cibles encore intactes en Iran. De plus, Israël aurait demandé à Washington de lancer une opération spéciale pour sécuriser le stock d'uranium iranien, mais les risques élevés de ce plan feraient douter Trump.

Une attaque ce week-end?

Selon Axios, Trump pourrait passer à l'acte dès ce week-end. En parallèle, la chaîne israélienne KAN rapporte que, la semaine dernière, des militaires israéliens et des représentants du commandement central américain (Centcom) ont discuté d'éventuelles nouvelles attaques militaires en Iran. La discussion aurait donc porté sur des attaques américaines limitées contre des installations iraniennes de carburant et d'énergie. En d'autres termes: Israël pourrait être en état d'alerte ce week-end en vue de nouvelles actions militaires.

Jeudi et vendredi, Trump a rencontré le chef d'Etat chinois Xi Jinping à Pékin. La guerre en Iran a été au coeur des discussions et les deux hommes sont parvenus à trouver un arrangement sur l'ouverture du détroit d'Ormuz. Malgré cette avancée, Xi Jinping n'a pas assuré d'aide directe à Trump pour mettre fin à la guerre. Le président américain pourrait donc être contraint de passer à l'action tout seul.