Donald Trump affirme que le cessez-le-feu avec l'Iran est «terminé»

Le président américain Donald Trump a affirmé mercredi à Ankara que le cessez-le-feu avec l'Iran était «terminé», ouvrant toutefois la porte à une reprise éventuelle des discussions. «En ce qui me concerne, c'est terminé», a-t-il lancé au deuxième jour d'un sommet de l'OTAN.

«C'est juste une perte de temps de discuter avec eux, ce sont des menteurs», a-t-il ajouté. Le locataire de la Maison Blanche a toutefois laissé entendre que les négociateurs pourraient poursuivre les discussions, après l'avoir consulté.

Jared Kushner et Steve Witkoff sont «de bons négociateurs, ils veulent négocier», a-t-il ainsi affirmé, mais «ils doivent revenir vers moi». Le président américain n'a pas eu de mots assez durs contre les dirigeants iraniens qu'il a qualifiés d'«ordures» avec qui il refusait désormais de discuter.

«Je ne veux plus avoir affaire à eux, ce sont des ordures. (...) ce sont des malades», a-t-il encore affirmé. Ils sont vicieux, ce sont des gens violents, et s'ils avaient l'arme nucléaire, ils l'utiliseraient», a-t-il ajouté. «Tout le monde est d'accord: pas d'arme nucléaire. On passe un marché. Ils sortent, plaisantent devant la presse, ils disent qu'on n'en a même jamais parlé. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez eux, ils sont fous», a-t-il encore déclaré.

Source: AFP