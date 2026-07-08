Donald Trump affirme que le cessez-le-feu avec l'Iran est «terminé»
Le président américain Donald Trump a affirmé mercredi à Ankara que le cessez-le-feu avec l'Iran était «terminé», ouvrant toutefois la porte à une reprise éventuelle des discussions. «En ce qui me concerne, c'est terminé», a-t-il lancé au deuxième jour d'un sommet de l'OTAN.
«C'est juste une perte de temps de discuter avec eux, ce sont des menteurs», a-t-il ajouté. Le locataire de la Maison Blanche a toutefois laissé entendre que les négociateurs pourraient poursuivre les discussions, après l'avoir consulté.
Jared Kushner et Steve Witkoff sont «de bons négociateurs, ils veulent négocier», a-t-il ainsi affirmé, mais «ils doivent revenir vers moi». Le président américain n'a pas eu de mots assez durs contre les dirigeants iraniens qu'il a qualifiés d'«ordures» avec qui il refusait désormais de discuter.
«Je ne veux plus avoir affaire à eux, ce sont des ordures. (...) ce sont des malades», a-t-il encore affirmé. Ils sont vicieux, ce sont des gens violents, et s'ils avaient l'arme nucléaire, ils l'utiliseraient», a-t-il ajouté. «Tout le monde est d'accord: pas d'arme nucléaire. On passe un marché. Ils sortent, plaisantent devant la presse, ils disent qu'on n'en a même jamais parlé. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez eux, ils sont fous», a-t-il encore déclaré.
Source: AFP
Des explosions entendues près de la seule centrale nucléaire civile iranienne
L'agence de presse iranienne Mehr a fait état mercredi d'une série d'explosions d'origine indéterminée à ce stade dans la ville portuaire de Bouchehr, qui compte la seule centrale nucléaire civile d'Iran, après une reprise des hostilités entre l'Iran et les Etats-Unis.
«Des explosions ont été entendues à Bouchehr et dans les environs», a écrit Mehr sans plus de précisions. Dans le sud-ouest de l'Iran, Bouchehr est située au large de l'île de Kharg, principal terminal pétrolier par lequel transite en temps normal 90% du brut iranien.
Source: AFP
L'Iran réplique aux frappes américaines au Koweït et à Bahreïn
Plusieurs explosions ont retenti à travers Bahreïn mercredi, a indiqué un journaliste de l'AFP, après que les autorités ont déclenché les sirènes d'alerte aérienne pour avertir d'une attaque.
Des détonations «fortes» ont été entendues dans le nord de l'Etat insulaire du Golfe, a précisé ce journaliste, après que l'Iran a dit avoir attaqué des bases américaines au Koweït et à Bahreïn en riposte à des frappes américaines sur son sol, faisant suite à des tirs iraniens sur des navires dans le détroit d'Ormuz. La dernière attaque iranienne signalée par Bahreïn remonte au 28 juin, quand le petit Etat avait annoncé avoir intercepté des drones et des missiles.
Les Gardiens de la révolution iraniens ont, eux, annoncé avoir frappé 85 installations sur des bases militaires des Etats-Unis au Koweït et à Bahreïn. «En première riposte à cette agression, la Marine et la Force aérospatiale du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC) ont mené une opération conjointe à l'aide de missiles et de drones, frappant 85 installations militaires américaines stratégiques» et abattant un drone MQ-9, indique un communiqué diffusé par la télévision officielle Irib.
Source: AFP
L'armée américaine dit avoir frappé plus de 80 cibles, dont des systèmes de défense antiaérienne
L'armée américaine a frappé plus de 80 cibles en Iran lors de frappes lancées en riposte aux tirs iraniens contre trois navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz, a annoncé mardi le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom).
«Les forces américaines ont frappé des systèmes iraniens de défense antiaérienne, des réseaux de commandement et de surveillance, des sites de radars côtiers, des capacités de missiles antinavires et plus de 60 petites embarcations du Corps des Gardiens de la Révolution islamique dans le détroit et à proximité», a détaillé l'armée américaine dans un communiqué publié sur X.
Source: AFP
Un membre des Gardiens de la Révolution tué après des frappes américaines
Des frappes américaines menées mercredi contre l'Iran ont coûté la vie dans le sud-ouest du pays à un membre de la marine des Gardiens de la Révolution, selon l'agence de presse gouvernementale Irna.
«Un membre des Gardiens, Mohammad Reza Khazini, a été touché par des éclats d'obus et est tombé en martyr alors qu'il affrontait des drones ennemis» à Mahshahr, ville portuaire située non loin de l'Irak, indique Irna, citant un communiqué des Gardiens, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran.
Source: AFP
Le Koweït condamne les attaques iraniennes répétées sur son sol
Le Koweït a condamné mercredi les attaques iraniennes sur son territoire, estimant qu'elles compromettaient les efforts de désescalade dans la région, après que Téhéran a revendiqué des frappes contre des bases américaines dans le pays et à Bahreïn.
Le ministère koweïtien des Affaires étrangères a exprimé dans un communiqué «sa plus ferme condamnation et dénonciation des attaques répétées et illicites de l'Iran», ajoutant que «la poursuite de ces attaques effrontées – à un moment où des efforts régionaux et internationaux de désescalade sont en cours – compromettait systématiquement les efforts visant à réduire les tensions».
Source: AFP
L'Iran revendique des frappes à Bahreïn
L'Iran a revendiqué mercredi des frappes contre le Bahreïn, pays du Golfe qui abrite une base américaine, en représailles au bombardement par les Etats-Unis du territoire iranien, que Téhéran présente comme une violation du protocole d'accord visant à mettre fin à la guerre.
«En représailles à l'agression de l'ennemi américain» contre l'Iran «et à la violation de l'accord», conclu le 17 juin entre Téhéran et Washington, «les drones de l'armée ont attaqué les forces ennemies américaines situées sur la base Cheikh Isa», a déclaré l'armée iranienne dans un communiqué relayé par l'agence officielle Irna, peu après que des explosions ont été entendues à Bahreïn.
Source: AFP
Les frappes américaines en Iran étaient «absolument nécessaires», affirme le chef de l'OTAN
Les dernières frappes américaines en Iran étaient «absolument nécessaires», a affirmé mercredi à Ankara le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte.
«Je pense que c'était absolument nécessaire, parce que lorsqu'il y a un cessez-le-feu et que l'Iran le viole quasiment ouvertement, on a vu ce qui s'est passé hier avec des navires qui ont été touchés», a-t-il déclaré devant la presse au deuxième jour d'un sommet de l'Alliance.
«Je pense qu'il est totalement crucial que les Etats-Unis réagissent avec fermeté», a-t-il insisté. Le secrétaire général de l'OTAN a également dit s'attendre de la part des Alliés de l'OTAN qu'ils réaffirment «que l'Iran ne doit absolument jamais mettre la main sur une capacité nucléaire».
Cette affirmation, selon des diplomates de l'Alliance, correspond au contenu de la déclaration finale du sommet de l'OTAN, qui doit être adopté jeudi au deuxième et dernier jour de ce sommet. «Le principe de la liberté de navigation doit être respecté, de sorte que le détroit d'Ormuz soit de nouveau entièrement ouvert», a ajouté Mark Rutte.
Source: AFP
L'armée koweïtienne affirme réagir à des attaques de drones et de missiles
L'armée du Koweït a indiqué mercredi réagir à des attaques de drones et de missiles, après que l'armée américaine a frappé plus de 80 cibles en Iran en riposte aux tirs contre trois navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz.
«Les défenses aériennes du Koweït repoussent actuellement des attaques menées par des missiles et des drones hostiles», a déclaré l'armée sur X, sans préciser leur origine.
Source: AFP
Les sirènes d'alerte aérienne déclenchées à Bahreïn
Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti mercredi à Bahreïn, a indiqué le ministère de l'Intérieur, après que l'armée américaine a frappé plus de 80 cibles en Iran en riposte aux tirs contre trois navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz
«La sirène a retenti», a déclaré le ministère sur X, sans donner davantage de détails. «Les citoyens et les résidents sont invités à rester calmes et à se rendre vers l'abri le plus proche.»
Source: AFP
L'Iran annonce une action «décisive» après les frappes américaines
Le ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé mardi que les Etats-Unis avaient violé le protocole d'accord entre les deux pays et annoncé une riposte après les frappes américaines près du détroit d'Ormuz.
«L'Iran adresse un sérieux avertissement quant aux conséquences de la violation du traité par les Etats-Unis et prendra des mesures décisives pour protéger ses intérêts et sa sécurité nationale», a déclaré le ministère dans un communiqué publié sur Telegram par la télévision d'Etat (Irib).
Source: AFP
Pétrole: le WTI grimpe de plus de 2,5% après les frappes américaines en Iran
Le cours du baril de pétrole américain WTI s'affiche en hausse modérée mercredi à l'ouverture des marchés asiatiques face au regain de tensions au Moyen-Orient, où Washington a lancé une salve de frappes contre l'Iran.
Vers 22H20 GMT, le baril de West Texas Intermediate, l'une des deux références mondiales, avançait de 2,63% à 72,29 dollars. Il avait déjà pris 2,76% lors de la séance précédente.
Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a annoncé le lancement d'une «série de frappes puissantes» contre Téhéran en représailles aux «attaques iraniennes».
Plusieurs navires ont été frappés dans le crucial détroit d'Ormuz depuis lundi soir, selon l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO. Les prix du pétrole restent bien inférieurs à ceux observés au début du conflit.
Source: AFP
L'Iran fait état d'explosions sur des sites près du détroit d'Ormuz
Les médias d'Etat iraniens ont fait état mardi d'une série d'explosions entendues dans la région du détroit d'Ormuz, quelques instants après que des responsables américains ont annoncé des frappes «puissantes» contre l'Iran.
Selon la chaîne d'information IRIB, six explosions ont été entendues sur l'île iranienne de Qeshm, sept dans la ville de Sirik et d'autres encore dans la grande ville portuaire de Bandar Abbas (sud).
Source: AFP
L'armée américaine a lancé des «frappes puissantes» contre l'Iran
Les Etats-Unis ont lancé mardi une série de frappes contre l'Iran et rétabli leurs sanctions sur le pétrole iranien, affirmant répondre aux attaques contre des navires à Ormuz. Les médias iraniens ont fait état d'explosions sur des sites proches du détroit.
Trois navires ont été touchés en 24 heures dans le détroit d'Ormuz, malgré le cessez-le-feu entre Téhéran et Washington a rapporté l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO. Le Qatar et l'Arabie saoudite ont imputé deux de ces attaques à l'Iran.
L'Iran et les Etats-Unis ont signé le 17 juin un protocole d'accord pour mettre fin à la guerre déclenchée le 28 février par l'offensive américano-israélienne contre Téhéran. Ce texte prévoit notamment la réouverture du détroit d'Ormuz, par où transitent, en temps normal, 20% du brut et du GNL mondial et dont la fermeture par Téhéran avait fait vaciller l'économie mondiale et flamber les prix, ainsi que la levée des sanctions américaines sur le pétrole iranien.
Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (CENTCOM) a annoncé le lancement d'une «série de frappes puissantes» en représailles aux «attaques iraniennes», qualifiées de «violation flagrante du cessez-le-feu».
Source: AFP